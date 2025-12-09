Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası inşaatının maliyet artışına ve tamamlanamamasına sert tepki gösterdi. Atmaca, projenin jeolojik açıdan sorunlu ve fay hattına yakın bir alanda planlanmasını eleştirerek, ayrılan ödeneğin ihale bedelinin iki katını aşmasına rağmen binanın hala bitirilememesini "yönetimsel beceriksizlik" olarak nitelendirdi.

Tamamlanamayan bina için iki katı ödenek ayrıldı

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, kamuoyunda yılan hikayesine dönen İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası inşaatını gündeme taşıdı. Projenin başlangıçta 30.11.2018 tarihinde ihale edildiğini ve 23.01.2019’da 168 milyon 465 bin TL sözleşme bedeliyle yüklenici firmayla anlaşma sağlandığını hatırlatan Atmaca, işin bitiş süresinin 16.05.2022 olmasına rağmen inşaatın halen sonlandırılamadığını kaydetti.

Atmaca, projenin geldiği noktayı şu ifadelerle eleştirdi: "Toplam 359 milyon 674 bin 900 TL ödenek ayrılmış olmasına rağmen bina halen tamamlanamamıştır. Bitmeyen projeler kervanında İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası da ne yazık ki yerini almıştır."

Jeolojik risklere rağmen fay hattına yakın planlama

Atmaca, İZSU binasının yer seçiminin bilimsel gerçeklerden uzak olduğunu savunarak projenin planlama aşamasını eleştirdi. Zemin etüt raporlarında yüzeye yakın yeraltı suyunun varlığı, sıvılaşma riski, deprem sırasında kayıp taşıma gücü ve oturma risklerinin bulunduğunun altını çizen Atmaca, ayrıca alt kireçtaşında karstik boşlukların da lokal çökme tehlikesi yarattığına dikkat çekti.

Sözcü Atmaca, asıl tartışılması gereken konunun bu jeolojik zorluklara odaklandığını belirterek, yetkililere şu soruyu yöneltti: "Böyle önemli bir yatırım neden jeolojik açıdan bu kadar kötü bir zeminde ve fay hattına sadece 150 metre mesafede planlandı? 2015-2016 yıllarında hazırlanan zemin etüt raporlarında fay hattı bilgileri mevcutken, bu alana inşaat yapılmasına kim karar verdi?"

"İzmirlinin parası fay hattına gömmüşler"

Projenin yer seçiminin hatalı olduğunu savunan Uğur İnan Atmaca, bu kararı verenler hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtti. Atmaca, bugüne kadar projeye yıllara sari olarak (2018-2024 arasında) ayrılan toplam ödeneğin 359.6 milyon TL’ye ulaştığını vurgulayarak, bu miktarın ilk ihale bedelinin iki katından fazla olduğunu ifade etti.

Atmaca, maliyet artışının temel sebebinin hatalı zemin seçimi olduğunu öne sürdü: "Bizim tahminimiz kötü zemin ve zemine yakın yeraltı suyu sebebiyle, bodrum kat yapılmasının hata olduğu, zemin sıvılaşma riski bulunan bölgede 12 katlı bina yapılmasının bina-zemin ilişkisinin doğru kurgulanmadığı anlamı taşıdığı, binaya harcanması gereken paraların maalesef toprağa gömüldüğü düşünülmektedir. İzmirli hemşerilerimizin parasını fay hattına kim gömdü?"

"Beceriksiz uygulamalara yeni bir halka eklendi"

Atmaca, eleştirilerini İZSU ve Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelterek, yaşanan durumu "yönetimsel beceriksizlik" olarak değerlendirdi. CHP’li yönetimin her fırsatta engellendiklerini söylemesini eleştiren Atmaca, bu durumun bilimsellikten ve ortak akıldan uzak, beceriksiz uygulamalara yeni bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda su fiyatlarına da değinen Atmaca, "İzmirli hemşerilerimiz olmayan suya Türkiye’nin en pahalı ücretini öderken, idare tarafından İzmir dışına verilen pazarlık usulü ballı ihaleler, kaynakların etkin ve verimli kullanılmamasının faturasını yine İzmirlilere ödetmektedir. Bu kötü yönetimin ve olumsuz mali tablonun sorumlusu emekçiler değildir Sayın Tugay!" diyerek sözlerini tamamladı.