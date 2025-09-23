Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Soğuk Savaş” isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan video içeriğiyle ilgili “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Gözaltı kararı çıkarıldı

Soruşturma kapsamında programın sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında dün gözaltı kararı verildi. İki isim emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Suçlamanın gerekçesi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Soğuk Savaş” hesaplarında yayımlanan ve sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, “İçki bütün kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden Hz. Muhammed’i hedef alan, halkı tahrik edici ve nefret söylemi içeren ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Bu gerekçeyle, Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca işlem başlatıldı. Söz konusu madde, halkı din, mezhep, ırk, sosyal sınıf veya bölge farklılıkları üzerinden kin ve düşmanlığa sevk eden kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Programdaki diyalog

İnceleme altına alınan bölümde Soydemir’in, konuğu Akgündüz’e “‘İçki bütün kötülüklerin anasıdır’ diyen kişiye ne denir?” sorusunu yönelttiği, Akgündüz’ün ise “Ne denir?” diye karşılık verdiği aktarıldı. Soydemir’in bu soruya verdiği yanıtın sosyal medyada tepki topladığı ve şikâyet konusu olduğu kaydedildi.

Soydemir’den özür

Gözaltı kararından önce sosyal medya hesabından açıklama yapan Boğaç Soydemir, söz konusu ifadeler için özür diledi. Soydemir, ilgili bölümün yayından kaldırıldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür diliyorum. Böyle bir niyetim yoktu. Şakayı o sırada izleyici önerisiyle okudum. Basit bir kelime oyunu sandım, ancak sonrasında fark ettim. Uyarılar sonrası bölüm yayından kaldırıldı.”