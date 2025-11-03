Afganistan'ın kuzey bölgeleri, son dönemde yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bir kez daha şiddetli bir sarsıntıyla yüzleşti. İlk belirlemelere göre, 6,3 büyüklüğündeki depremde maalesef 5 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda vatandaş yaralandı.

Merkez üssü Samangan, bilançoda artış endişesi

Tolo News tarafından aktarılan bilgilere göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (ANDMA) depremin merkez üssünün kuzeydeki Samangan vilayeti olduğunu açıkladı. Yapılan ilk resmi açıklamada, felaketin bilançosu olarak 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 143 kişinin çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi. Bölge yetkilileri ve arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan veya ulaşılmakta zorlanılan bölgelerdeki vatandaşlara erişmek için yoğun çaba gösterirken, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Yaralıların çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri devam etmekte, kritik durumda olanlar için özel tedbirler alınmaktadır.

Uluslararası veriler ve depremin konumu

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan duyuru, depremin koordinatlarını daha detaylı olarak ortaya koymuştu. USGS, sarsıntının dün, kuzeydeki Belh Vilayeti'ne bağlı Hulm bölgesinde, yerin yalnızca 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ve büyüklüğünün 6,3 olduğunu kaydetti. Yüzeye bu denli yakın bir derinlikte meydana gelmesi, depremin etkisini ve yıkıcılığını artırarak geniş bir alanda hissedilmesine neden oldu.

Ülke yakın geçmişte ağır kayıplar yaşamıştı

Afganistan, kısa bir süre önce, Pakistan sınırına yakın bölgelerde meydana gelen bir başka büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyordu. 31 Ağustos Pazar gecesi gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremde, resmi kayıtlara göre 2 bin 205 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 640 kişi ise yaralanmıştı. Bu büyük yıkımın ardından bölgede artçı sarsıntılar da devam etmişti. USGS, sadece iki gün sonra, 2 Eylül tarihinde, Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntının daha kaydedildiğini belirtmişti. Kuzeyde yaşanan bu son deprem, ülkenin aktif fay hatları üzerindeki yüksek riskini ve sürekli bir hazırlık ihtiyacını bir kez daha dramatik bir biçimde hatırlatmış oldu. Uluslararası toplumdan yardım çağrıları gelmeye başlarken, sivil toplum kuruluşları da bölgedeki mağdurlara destek ulaştırmak için harekete geçti.