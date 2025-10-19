Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen yürüyüşe, AK Parti’den sert tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylemi “sürece sabotaj” ve “suikast teşebbüsü” olarak nitelendirdi.

“Kardeşlik mayamıza saldırıdır”

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“’Terörsüz Türkiye’ sürecine sabotaj düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza saldırısını reddediyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyetle hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz.”

“Cevap siyaset ve hukuk zemininde verilecek”

AK Parti Sözcüsü, provokatif girişimlerin Türkiye’nin birlik ve huzur ortamına zarar veremeyeceğini belirterek, “Bu gayrimeşru yaklaşımlar, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine suikast teşebbüsüdür. Ancak cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sert tepkinin altı çizildi

AK Parti’nin açıklaması, yürüyüşe yönelik kararlı duruşun ve terör propagandasına karşı “sıfır tolerans” politikasının devam edeceğinin altını çizdi.