Son Mühür- Siyasi partilerin üye dinamikleri üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan en son veriler, AK Parti’nin teşkilat yapısındaki istikrarlı büyümesini bir kez daha tescilledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamayla partinin ulaştığı devasa üye hacmini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan rakamlar, AK Parti’nin Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi olma unvanını güçlendirerek koruduğunu ortaya koydu.

Yargıtay verileriyle tescillenen büyük büyüme

Yargıtay tarafından ilan edilen resmi istatistiklere göre, AK Parti’nin toplam üye sayısı son dönemde 664 bin 568 kişilik bir artış kaydetti. Bu ivmeyle birlikte partinin toplam kayıtlı üye sayısı 11 milyon 543 bin 301 rakamına ulaştı. Siyasi arenada eşine az rastlanır bir toplumsal mutabakatın sayısal verisi olarak görülen bu tablo, partinin sahadaki aktif çalışma modelinin ve teşkilat disiplininin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine "Tam güven" vurgusu

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, ortaya çıkan bu sayısal başarının temelinde Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü vizyoner siyaset anlayışının yattığını belirtti. Büyükgümüş, 11,5 milyonu aşan bu güçlü tablonun, milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine duyduğu sarsılmaz güvenin en somut göstergesi olduğunu vurguladı. AK Parti’nin bu liderlik vizyonu etrafında kenetlendiğini ifade eden Büyükgümüş, partinin Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru inançlı adımlarla yürüyen devasa bir aile olduğunun altını çizdi.

Teşkilatlara teşekkür ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu

Ahmet Büyükgümüş, AK Parti ailesini her geçen gün daha da büyüterek bu sürece katkı sunan tüm teşkilat birimlerine ve aileye yeni katılan her bir yol arkadaşına kalbi şükranlarını sundu.