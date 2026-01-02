İstanbul’un Fatih ilçesinde, henüz iki ayını bile doldurmamış bir bebeğin şüpheli ölümü, ardında korkunç bir ihmal ve kasıt iddiasını bıraktı. 5 Kasım tarihinde 3,2 kilogram olarak sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen talihsiz bebek, doğumundan sadece 55 gün sonra yaşamını yitirdi. Yapılan ilk incelemelerde bebeğin kilosunun 2 kilograma kadar düştüğü ve ileri derecede besinsiz kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bebeğin annesi, babası, anneannesi ve dedesi "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık ekiplerini dehşete düşüren manzara

30 Aralık tarihinde anne Y.Y.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bebeğinin nefes almadığını bildirmesi üzerine eve ulaşan sağlık görevlileri, acı gerçekle karşılaştı. Bebeğin hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından başlatılan adli süreçte, hastane kayıtları ile bebeğin mevcut durumu arasındaki uçurum dikkat çekti. Doğduğunda normal kiloda olan bebeğin, 55 günlük yaşam süresi içinde bir kilogramdan fazla kayıp yaşadığı ve karın bölgesinin açlıktan içe çöktüğü belirlendi. Bu durum, bebeğin uzun süreli ve sistematik bir şekilde aç bırakıldığı şüphelerini güçlendirdi.

Adalet Bakanı Tunç: "Geleceğe ihanettir"

Olayın infial yaratması üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yayımladı. Çocuklara yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, masumiyetin simgesi olan bebeklerin bu şekilde hayattan koparılmasının geleceğe ihanet olduğunu ifade etti. Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma neticesinde, ihmali olan dört aile ferdinin yargı önünde hesap vereceğini ve tutuklandıklarını kamuoyuna duyurdu.

Annenin ifadesindeki korkunç iddialar: "Babam engel oldu"

Emniyette ifadesi alınan anne Y.Y., bebeğin ölüm sürecine dair sarsıcı iddialarda bulundu. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bebeğin babasıyla yaşadığı süreci ve sonrasındaki hamilelik evresini anlatan anne, bebeğin doğumunun ardından dedenin (kendi babasının) bebeği en başından beri kabullenmediğini öne sürdü. Y.Y., ifadesinde bebeğin son üç gün boyunca babası tarafından bilerek aç bırakıldığını iddia etti. Bebeğe mama vermek istediklerinde babasının sert bir tavırla buna engel olduğunu savunan anne, dedenin "Mama verme, bırak ölsün" diyerek süreci manipüle ettiğini ve evdeki her şeye müdahale ettiğini ileri sürdü.

Ölümden sonra yemek hazırlayıp iftar beklemişler

Vakanın en sarsıcı bölümlerinden biri ise bebeğin yaşamını yitirdiği anlardan sonra yaşananlar oldu. Anne Y.Y., bebeğin nefesinin kesildiğini öğle saatlerinde fark etmelerine rağmen hiçbir tıbbi müdahalede bulunmadıklarını ve ambulansı hemen aramadıklarını itiraf etti. İfadeye göre, bebeğin cansız bedeni yatağa bırakıldıktan sonra aile fertleri yemek hazırlayıp karınlarını doyurdu. Ambulansın ise ancak akşam saatlerinde, dedenin namaz kılıp "vakti geldi" demesinin ardından çağrıldığı ortaya çıktı. Nüfus kaydı dahi yapılmayan talihsiz bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.