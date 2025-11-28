Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde yıllardır atıl durumda olan Basmane Çukuru için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile uzlaştıklarını açıklamış; alanın yüzde 30’luk kısmına halkın kullanımına açık bir kültür merkezi yapılacağını, merkezin içinde tiyatro ve konser salonlarının yer alacağını söylemişti. Tugay’ın açıklamaları sonrası İzmir kamuoyundan çeşitli eleştiriler gelirken bir yorum da İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar’dan geldi.

‘Görün bakın yine çukur kalacak’

“Basmane Çukuru, İzmir’in en büyük talihsizliklerinden bir tanesi; şehrin merkezinde ucube bir yer” sözleriyle açıklamalarına başlayan İYİ Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, “Şehir silüetini değiştirmiyor fakat kentin orta yerinde koskoca bir çukur. Orası yıllar yıllar önce otobüs terminaliydi. Nedense her gelen yönetim bu alanla ilgili çözüm üretme noktasında ipe un serdi. Halbuki bu iş yerel yönetim ve merkezi hükümet arasında bir diyalog geliştirilerek yapılır. Oraya koca bir bina dikmek şart değil… Söz konusu alanın hemen yanında Kültürpark var. Şehri sembolize edecek, çok daha farklı anlam yüklenecek dinlenme yeri olabilirdi mesela. İzmir’in Saat Kulesi dışında bir sembole daha ihtiyacı var. Bu, orada gerçekleştirilebilir. Kara sinekle mücadele edilemeyen, çöplerin toplanamadığı bir yerde ara ara ‘Biz de buradayız ve görevimizi yapıyoruz’ der gibi çıkıp ‘Kültür merkezi yapacağız’ denilmesi biraz tuhaf. Nereden baksanız göreve geleli iki yıla yaklaşıyor, geriye üç yıl kalıyor. Bu üç yıl içinde görün bakın orası yine çukur kalacak… Olursa Hüsmen Kırkpınar olarak ben mahcup olayım ama olmayacak…” dedi.

‘Uzay araştırmaları merkezi yapılsın’

Söz konusu alanda ne yapılabileceği konusunda da görüşlerini paylaşan Kırkpınar, “Eğlence yeri olmasa bile uzay araştırmalarıyla ilgili gençlere yönelik ilgili bakanlıklarla da görüşerek apayrı bir proje yapılabilir. Artık çağ değişiyor. Değişen çağa ayak uydurmak sadece kılık, kıyafet ya da otomotiv sektörüyle alakalı olmuyor. Bütün uluslar güvenlik problemi yaşıyor. Şu anda aklıma gelen bu, uzayla ilgili bir şey oraya güzel olur. Böyle bir çalışma yapılsın, bir tane de İzmir’de olsun. Bu alan dünyanın gözünü çevirip İzmir’e baktığı bir yer olabilir. Kültür merkezlerimiz zaten var. İzmir’e bir şey kazandırmak lazım; bu kent sadece Kordon ya da Efes değil. İzmir’e tarihi miraslarımız dışında bu tarz yeni eserler de kazandırılırsa geleceğe yönelik güzel bir adım atılmış olur” diye konuştu.