Son Mühür / Atakan Başpehlivan Avrupa’nın en büyük uçak üreticilerinden olan Airbus, bir süredir gökyüzünde etkili olan güneş radyasyonlarının özellikle uçakların veri algoritmasını bozacağını vurgulayarak, A320 serileri için önemli bir güvenlik uyarısı yayınladı.

Havalimanlarında kaosa neden oldu

Şirket, son dönemde gökyüzünde artış gösteren güneş radyasyonlarının uçakların veri algoritmalarını etkileyebileceğini ve bu durumun uçuş güvenliği açısından risk oluşturabileceğini kaydetti. Airbus, pilotların ve havayolu şirketlerinin söz konusu radyasyon etkilerini dikkate alarak önlem almasını tavsiye ederken, söz konusu uyarıların üzerine THY, AJet ve Pegasus filolarındaki uçakları yere indirdiği öğrenildi. Öte yandan Avrupa'nın bir çok havalimanında yayınlanan güvenlik uyarısından kaynaklı özellikle bekleme alanlarında kaosun çıktığı belirtildi.

“Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz”

Konuyla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunan ve Airbus ile eşgüdümlü çalıştıklarının altını çizen Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün: "Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir.

Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir." dedi.

“Uçuşlarımız güvenli bir şekilde devam etmektedir”

Öte yandan uçuşların güvenli bir şekilde devam ettiğinin altını çizen ve filoda bulunan ilgili, uçaktaki gerekli işlemlerin yapıldığının aktaran AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya ise şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, A320 uçakları için Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Uçuş emniyetini her zaman en üst seviyede tutan AJet olarak filomuzda bulunan ve bu kapsamda değerlendirilen 7 uçağımız gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edecektir.

Bu süreçte hem EASA ve ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor hem de gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum operasyonel süreçlerimizi etkilememektedir. Uçuşlarımız güvenli bir şekilde devam etmektedir.”