Konut aidatlarına yapılacak artışlara üst sınır getirilmesini öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan teklife göre aidat zamları, yeniden değerleme oranını aşamayacak. Ancak teklifin yasalaşması beklenirken bazı site yönetimlerinin “acil toplantı” kararı alarak aidatlara yüksek oranlı zam yaptığı öne sürüldü.

Zam oranı yeniden değerleme oranıyla sınırlanacak

Meclis’e sunulan düzenleme kapsamında, konut aidatlarında yapılabilecek yıllık artış oranı yeniden değerleme oranı ile sınırlandırılacak. Buna göre site ve apartman yönetimleri, bu oranı aşan bir zam yapamayacak. 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Yüksek artışlar için malik onayı zorunlu olacak

Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ise üst sınırın aşılması durumunda izlenecek süreci kapsıyor. Buna göre, yeniden değerleme oranının üzerinde bir artış yapılmak istenirse, site yönetimlerinin üç ay içinde kat malikleri kurulu toplantısı yapması ve çoğunluğun onayını alması gerekecek. Böylece yüksek oranlı aidat artışları için kat maliklerinin rızası şart koşulacak.

“Acil toplantı” ile yüksek zam iddiası

Düzenlemenin Meclis’e sunulmasının ardından bazı site yönetimlerinin hızlı şekilde toplantı yaparak aidat tutarlarını belirlediği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, bazı sitelerde aidat zamlarının yüzde 35 ile yüzde 55 arasında değiştiği ileri sürüldü.

Geriye dönük uygulama olmayacak

Teklifin yasalaşması halinde düzenlemenin geriye dönük olarak uygulanmayacağı belirtiliyor. Uzmanlar ise mevcut durumda fahiş artışlarla karşılaşan kat maliklerinin, yasal yollarla itiraz hakkını kullanabileceğine dikkat çekiyor. Düzenlemenin Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.