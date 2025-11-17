Son gelişmeler, Ahu Yağtu'nun geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarının ardından özel hayatında da yeni bir başlangıç yaptığı şeklinde yorumlanıyor. Beyin anevrizması nedeniyle zorlu bir dönem geçiren oyuncu, iyileşme sürecini tamamladıktan sonra sevgilisi Bora Cengiz ile kameralara yakalandı. Aralarındaki yaş farkı ve mesleki yakınlık, kamuoyunda ilgiyle takip ediliyor. Sakin bir yürüyüş gerçekleştiren çift, basın mensuplarının sorularına ise yanıt vermeyip sadece iyi geceler diledi.

Ahu Yağtu ile Bora Cengiz'in ilişkisi

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz ilişkisi, magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan gelişmeleri arasında yerini aldı. Oyuncu Ahu Yağtu'nun gönlünü meslektaşı Bora Cengiz'e kaptırdığı haberi kısa sürede gündeme taşındı. Çift, Beyoğlu'nun Asmalımescit bölgesinde el ele objektiflere yansıdı. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan Ahu Yağtu, bu birliktelikle aşk orucunu bozmuş oldu. Basına ilk kez birlikte poz veren çift, görüntülendikleri sırada gazetecilerin sorularına ise cevap vermedi, yalnızca teşekkür etmekle yetindi. Ardından bulundukları yerden birlikte uzaklaştılar.

Bora Cengiz kimdir?

Bora Cengiz, oyuncu olarak tanınıyor ve 34 yaşında. Ahu Yağtu ise 47 yaşında, geçmişte Cem Yılmaz ile evlilik yaşamış bir isim. İkili arasında 13 yaşlık bir fark bulunuyor. Magazin dünyasında haber, yeni bir aşk ve samimiyet dönemi olarak yorumlanırken, basına verdikleri rahat pozlar ve yanıtlar ilişkilerinin ciddi bir sürece girdiği izlenimini oluşturdu. Önümüzdeki günlerde çiftin özel hayatıyla ilgili yeni gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Bora Cengiz'in kariyeri özellikle gençlik ve drama türü projelerde öne çıktı. Oyuncunun başlıca dizileri arasında Kavak Yelleri, Türkan, Bizim Okul, Sana Bir Sır Vereceğim, Yedi Güzel Adam, Çilek Kokusu, Bodrum Masalı, Yüzyıllık Mühür, Ramo, Tutunamayanlar, Çıplak, Alev Alev, Kalp Yarası, Alparslan: Büyük Selçuklu, Ömer ve İnci Taneleri yer alıyor. Ayrıca Maskeli Balo, Servet ve Ateş gibi projelerde de rol aldı. Sinema alanında ise Kıskanmak, Uzun Yol, Fenomen ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun gibi filmlerde oynadı.

Bora Cengiz, çok yönlü sanatçı kimliğiyle ve medya görünürlüğüyle genç kuşağa rol model olmaya devam ediyor. Özellikle magazin medyasında Ahu Yağtu ile yaşadığı ilişkiyle gündemde yer aldı. Sanat yaşamında istikrarlı ilerleyişi, yeni dizi ve film projelerinde yer alması ve sosyal medyada aktif olması, onu sektörün öne çıkan isimlerinden biri yaptı. Müziğe ve fotoğrafçılığa olan ilgisiyle farklı alanlarda da üretmeye devam eden Cengiz, gelecekte hem televizyon hem dijital platformlarda yeni projeleriyle gündemde olmaya aday görünüyor. Medya ve sanat dünyasında örnek gösterilen disiplinli, üretken bir sanatçı profili sergiliyor.