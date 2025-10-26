Son Mühür/ Osman Günden- Ahmet Ümit, konuşmasında yeni romanının Roma’da geçtiğini ve antik dönemle modern zamanlar arasında bağ kuran bir cinayet hikayesini konu aldığını açıkladı. Yazar, “Antik cinayetler derken elbette bir nedeni var. Yırtıcı Kuşlar Zamanı günümüzde geçiyordu, orada antik hiçbir şey yoktu. Ama şu anda bambaşka bir roman yazıyorum; Roma’da geçen bir hikaye. İnsanlığın ortak geçmişine dokunan, günümüzle geçmiş arasında gidip gelen bir roman bu. Tıpkı Patasana ve Ninatta’nın Bileziği gibi ama bu kez sahnemiz Roma. Hem cinayet hem tarih var yine içinde” dedi.

Berlin Cinayet Masası dedektifleri geri dönüyor

Ümit, yeni kitabında Berlin Cinayet Masası’ndan Başkomiser Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker karakterlerinin yeniden okuyucuyla buluşacağını belirtti. Romanın kurgusuna dair ipuçları veren Ümit, “Antik dönemlerden kalma gizemli bir ritüeli anlatıyorum. Kafanızı karıştıracağım, sizi kandıracağım; ‘Bu mu acaba?’ diye düşüneceksiniz. Takip edeceksiniz ama sonunda belki hiç beklemediğiniz biri çıkacak. Anlatması çok keyifli bir roman olacak” ifadelerini kullandı.

“Tarihi romanlar bugünü anlamak için yazılır”

Ümit, tarih temalı romanlarının yalnızca geçmişe ayna tutmadığını, aynı zamanda bugünü anlamaya yardımcı olduğunu vurguladı. Gelecekte Selçuklular dönemi üzerine bir roman kaleme almak istediğini söyleyen yazar, “Geçmişi anlamadan bugünü çözmek mümkün değil. Tarih, insanın kim olduğunu hatırlatan bir aynadır” değerlendirmesinde bulundu.

“Ölümsüz bir aşk için ölümsüz bir varlığı sevmen gerekir”

Usta yazar, yeni romanının 30 Eylül 2026’da, yani doğum gününde yayımlanacağını da duyurdu. Romanın sloganını paylaşan Ümit, “Bu kez sloganımız ‘Ölümsüz bir aşk için ölümsüz bir varlığı sevmen gerekir’ olacak” dedi.

Okurlardan yoğun ilgi

Söyleşinin ardından Ahmet Ümit, imza etkinliğinde hayranlarıyla buluştu. Uzun kuyrukların oluştuğu imza alanında okurlar, yazarla sohbet etme fırsatı buldu. Etkinlik, fuarın en yoğun ilgi gören buluşmalarından biri olarak kayda geçti.