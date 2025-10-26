İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile pikap çarpıştı, 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ödemiş-İzmir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aytun A. yönetimindeki otomobil, Gencay A. idaresindeki pikapla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yolda savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında otomobil sürücüsü Aytun A., eşi Ayşe A. (26), çocukları Öykü A. (6) ve Aras A. (3) ile pikaptaki yolcu Çağla A. (25) ve Çağla Lina A. (3) yer aldı.

Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.