Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta yalnızca 1 puan toplayarak son sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, son 3 maçta gol atamazken, bu hafta Ankaraspor deplasmanında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Bucaspor'un Son Durumu

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk 4 haftasında hayal kırıklığı yaşadı. İlk maçında Karaman FK ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, sonrasındaki 3 karşılaşmada Şanlıurfaspor ve Kastamonuspor'a 2-0, Muğlaspor'a ise 5-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı. Bu süreçte kalesinde 12 gol görerek, en çok gol yiyen takım olma unvanını elde etti.

Kupada Erken Veda

Sezon öncesinde, Ziraat Türkiye Kupası'nda İzmir temsilcisi Çoruhlu FK'ya 2-0 yenilen Bucaspor, erken veda ederek taraftarını üzdü. Ancak, takımın hedefi artık ligdeki performansını yükseltmek ve ilk galibiyetini almak.

Bucaspor İçin Dönüm Noktası

Bu hafta Bucaspor, Ankaraspor deplasmanında galibiyet arayacak. Başkent ekibi, oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor ve Bucaspor’a karşı ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Bucaspor'un Ankaraspor karşısında elde edeceği galibiyet, takımın moral bulması açısından kritik bir öneme sahip.

Bucaspor'un Hedefi: İlk Galibiyet

Bucaspor 1928, Ankaraspor karşısında kazanarak, kötü gidişata son vermek ve sezona daha umutlu bir başlangıç yapmak istiyor. Takımın teknik ekibi, eksiklerini gidererek, bu önemli maçta güçlü bir performans sergilemeyi planlıyor.