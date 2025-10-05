Son Mühür- CHP'nin tepki olarak katılmadığı TBMM yeni yasama yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte aynı karede yer alan muhalif liderler arasında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da vardı.

CHP dışındaki muhalefet partileriyle iktidar arasında bir yakınlaşma mı var? sorusunun gündeme geldiği süreçte, Saadet Partisi'nin etkili isimlerinden Bülent Kaya'dan iktidara sert bir mesaj geldi.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Gazze Gönüllülerini operasyonla gözaltına alan ve gemilere el koyan İsrail, Türkiye'nin devreye girmesiyle aralarında 36 Türk'ün de bulunduğu 137 aktivisti serbest bırakmıştı.



Gemilere el konulurken sessiz kaldılar...



İsrail'e giden özel bir uçakla İstanbul'a getirilen aktivistlerin yaşadıklarını değerlendiren Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve Meclis Grup Başkanı Bülent Kaya,

''Sumud Filosuna diplomatik destek verme. Gemilere İsrail tarafından teröristçe el konulsun sen de seyret. Vatandaşların tutuklanırken ses çıkarma. Tahliye edilip deport edilince de havaalanında karşıla. Pes doğrusu. Bu kadar pişkinlik ancak bu iktidarda olur.'' sözleriyle iktidara yüklendi.