İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı 'bahis' ve 'şike' soruşturmasında gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi. Aralarında futbolcular, kulüp başkanları ve bir TFF hakeminin de bulunduğu 29 kişi hakkında tutuklama talebi istendi.

Operasyon futbol dünyasını sarstı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 38’i yakalanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında:

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar

Mert Hakan Yandaş

Metehan Baltacı

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak

Ankaraspor sahibi Ahmet Okatan

Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya

TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük

Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik

Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk

Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir

gibi spor camiasından çok sayıda tanınmış isim bulunuyor.

Soruşturmada 5 şüphelinin yurt dışında olduğu da tespit edildi.

37 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Ahmet Çakar ise hastanedeki tedavisi nedeniyle adliyeye sevk edilmedi.

19 savcı görevlendirildi, ifadeler sürüyor

Soruşturmanın büyüklüğü nedeniyle adliyede yoğunluk oluştu. Toplam 19 savcı, şüphelilerin ifadelerini almak üzere görevlendirildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edileceği açıklandı.

Ahmet Çakar kalp krizi geçirdi, gözaltı kararı kaldırıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Çakar’ın sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu olarak getirileceği belirtildi.

29 şüpheli için tutuklama talebi

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden:

Mert Hakan Yandaş

Metehan Baltacı

Murat Sancak

Ahmet Okatan

Mehmet Emin Katipoğlu

Ümit Kaya

Alassane Ndao

dahil 29 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Bazı isimlere adli kontrol talebi

Hakem ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli için ise adli kontrol talebiyle sevk yapıldı. Bu isimler arasında:

Zorbay Küçük

Erhan Çelenk

Cengiz Demir

Abdulsamet Burak

Uğur Kaan Yıldız

Gamze Neli Kaya

Samet Karabatak

gibi isimler bulunuyor.

Soruşturmada kritik aşama

Şüphelilerin hakimlikteki sorgularının ardından tutuklama ya da adli kontrol kararlarının bugün içinde açıklanması bekleniyor.

Soruşturma, Türk futbolunda son yılların en geniş kapsamlı operasyonları arasında gösteriliyor.