İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı 'bahis' ve 'şike' soruşturmasında gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi. Aralarında futbolcular, kulüp başkanları ve bir TFF hakeminin de bulunduğu 29 kişi hakkında tutuklama talebi istendi.
Operasyon futbol dünyasını sarstı
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 38’i yakalanmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında:
Futbol yorumcusu Ahmet Çakar
Mert Hakan Yandaş
Metehan Baltacı
Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak
Ankaraspor sahibi Ahmet Okatan
Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya
TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük
Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik
Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk
Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir
gibi spor camiasından çok sayıda tanınmış isim bulunuyor.
Soruşturmada 5 şüphelinin yurt dışında olduğu da tespit edildi.
37 şüpheli adliyeye sevk edildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
Ahmet Çakar ise hastanedeki tedavisi nedeniyle adliyeye sevk edilmedi.
19 savcı görevlendirildi, ifadeler sürüyor
Soruşturmanın büyüklüğü nedeniyle adliyede yoğunluk oluştu. Toplam 19 savcı, şüphelilerin ifadelerini almak üzere görevlendirildi.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edileceği açıklandı.
Ahmet Çakar kalp krizi geçirdi, gözaltı kararı kaldırıldı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Çakar’ın sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu olarak getirileceği belirtildi.
29 şüpheli için tutuklama talebi
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden:
Mert Hakan Yandaş
Metehan Baltacı
Murat Sancak
Ahmet Okatan
Mehmet Emin Katipoğlu
Ümit Kaya
Alassane Ndao
dahil 29 kişi hakkında tutuklama talep edildi.
Bazı isimlere adli kontrol talebi
Hakem ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli için ise adli kontrol talebiyle sevk yapıldı. Bu isimler arasında:
Zorbay Küçük
Erhan Çelenk
Cengiz Demir
Abdulsamet Burak
Uğur Kaan Yıldız
Gamze Neli Kaya
Samet Karabatak
gibi isimler bulunuyor.
Soruşturmada kritik aşama
Şüphelilerin hakimlikteki sorgularının ardından tutuklama ya da adli kontrol kararlarının bugün içinde açıklanması bekleniyor.
Soruşturma, Türk futbolunda son yılların en geniş kapsamlı operasyonları arasında gösteriliyor.