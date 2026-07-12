Türkiye genelinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir gelişme de Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili olarak yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında bulunduğu değerlendirilen 2 kişi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

2 kişiye tutuklama talebi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında bulundukları değerlendirilen 2 kişi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. U.Y ve Y.C.'nin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikleri öğrenildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik EYLEM HAZIRLIĞINDA oldukları değerlendirilen U.Y ve Y.C, savcılıktaki ifade işlemleri sonrasında TUTUKLANMA talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi."

