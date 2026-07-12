Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gazeteci Şamil Tayyar, AHBAP Derneği'nin Başkanı Haluk Levent'e yönelik operasyonu değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak Levent'i eleştirdi.

Şamil Tayyar: Asistanına 120 milyon lira aktarmış

Gözaltına alınan müzisyen ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in bahis yüzünden 390 milyon lira kaybettiğini aktaran gazeteci Şamil Tayyar, "Gözaltına alınan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent son 6 yılda 990 milyon liralık bahis oynamış. 390 milyon lira para kaybetmiş. AHBAP hesabından asistanı Yeliz Kaya’ya 120 milyon lira aktarmış. Hayli vukuatı var. Geçmişte de bir dizi karşılıksız çek vakası yaşamış, hapis yatmış çıkmış" dedi.

"Çok yazık"

Öte yandan, Levent'in kendisini kaybettiğini söyleyen konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Tayyar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Allah vergisi muhteşem bir sese sahip, hastalıktan hayatını kaybetmiş çocuğa 'Elfida' gibi efsane şarkı yapmış biri, kendini böyle nasıl kaybeder, inanılır gibi değil. Sanatının peşinden koşsa bugün zirvedeki birkaç kişiden biri olurdu. Çok yazık"