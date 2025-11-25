Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Bilim İletişimi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Bilim Kafe Etkinlikleri kapsamında “güncel bilim ışığında ağız ve diş sağlığı” başlıklı bir konferansa ev sahipliği yaptı. Diş Hekimliği Fakültesi Seminer Salonunda yapılan etkinliğin moderatörlüğünü Kariyer Planlama Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu üstlendi.

Açılışta konuşan EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tijen Pamir, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek verimli bir program diledi.

“Kötü alışkanlıkların bedeli: ağız kanserleri”

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemal Akay, “kötü alışkanlıkların bedeli: ağız kanserleri ile yüzleşme” başlıklı sunumunda sigara, alkol ve zararlı maddelerin ağız ve genel sağlık üzerindeki etkilerini anlattı.

Sigaranın geri dönüşü zor hasarlar bırakan bir bağımlılık olduğunu vurgulayan Akay, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini, ülkemizde ise günlük kayıpların yüzlerle ifade edildiğini belirtti. Sigaranın içeriğindeki toksik maddelerin ağızdan akciğere kadar tüm organlara zarar verdiğini söyledi.

“Her çürük farklıdır; koruma kişiye özel ve sürekli olmalıdır”

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Demirbaş, diş çürüğünün kişiden kişiye değişen, tamamen yok edilemeyen ancak kontrol altında tutulabilen bir hastalık olduğunu ifade etti.

Demirbaş, Hollanda’daki ACTA örneğini aktararak çürük oranlarının beslenme, genetik yapı ve alışkanlıklarla bağlantılı olduğunu, koruyucu uygulamalar gevşediğinde çürüklerin yeniden arttığını belirtti. Düzenli bakım, doğru bilgi ve etkili ağız hijyeninin çürükle mücadelede temel unsurlar olduğunu söyledi.

“Erken farkındalık, zor tedavilerin önüne geçer”

Ortodonti Anabilim Dalı Arş. Gör. Hüdai Ayçiçek, ortodontik sorunların çoğunun çocukluk dönemindeki kötü alışkanlıklardan kaynaklandığını belirterek koruyucu ve durdurucu ortodontinin önemini vurguladı. Parmak emme, dudak ısırma, dil itimi, uzun süre biberon kullanımı gibi alışkanlıkların diş ve çene yapısını bozabileceğini, erken farkındalık ve müdahalenin gelecekteki zorlu tedavilerin önüne geçtiğini ifade etti.

“Osteoporoz erken fark edilirse yaşam kalitesi korunur”

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Arş. Gör. Büşra Şen, osteoporozun diş hekimliği açısından önemini anlattı. Hastalığın kemik yoğunluğunda azalma ile ilerlediğini, kırık riskini artırdığını ve çoğu zaman sessiz seyrettiğini dile getirdi.

Risk faktörleri, tanı yöntemleri ve düzenli takibin önemine değinen Şen, osteoporozun erken fark edilmesinin yaşam kalitesi açısından kritik olduğunu söyledi.

“Bilimi toplumla buluşturmak önceliğimiz”

Etkinliğin moderatörü Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu, Türkiye genelinde üniversitelerde kurulan Bilim İletişim Ofislerinin amacının, bilimsel bilgiyi toplumla buluşturmak ve anlaşılır kılmak olduğunu ifade etti. Kalyoncu, Ege Üniversitesinde yürütülen çalışmalarla bilimin toplumun her kesimi tarafından anlaşılabildiği ve katkı sunulabildiği bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.