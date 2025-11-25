İzmir'in tescilli lezzeti boyoz, kentte 25 yıldır ustalığını sürdüren Burhan Orhan'ın ellerinde sıra dışı bir boyuta ulaştı. İzmirlilerin kahvaltı klasiği olan ve coğrafi işaretle koruma altına alınan boyozu farklı gramajlarda sunmayı hedefleyen Orhan, normal ve "cips boyoz"dan sonra, tam 2 kilogram ağırlığında bir dev boyoz üreterek satışa sundu. Usta, dev boyozun satış fiyatının 600 lira olduğunu belirterek, lezzet reçetesine sadık kaldığını ifade etti.

Tescilli lezzet, farklı boyutlarda üretiliyor

8 Aralık 2017'de tescillenerek koruma altına alınan İzmir boyozu, ustaların yaratıcılığıyla farklılaşmaya devam ediyor. Boyoz ustası Burhan Orhan, yıllardır bu geleneksel lezzetin farklı çeşitlerini geliştiriyor. 2007 yılında sadece 10-15 gram ağırlığındaki "cips boyoz" adını verdiği minik versiyonları hazırlamaya başlayan Orhan, şimdi de ortalama 50-60 gram olan standart boyozun çok ötesine geçerek 2 kiloluk dev ürünü tezgâhına taşıdı.

Usta Orhan, bu yeni denemesini şu sözlerle anlattı: "İzmir boyozuna aşık bir ustayım. Yıllardır boyoz üzerine çeşit geliştiriyorum. Normal standartlardaki bir boyoz 50-60 gramdır. Deneme amaçlı başladım. İzmir'in meşhur boyozunu 2 kilo olarak hazırladım. Reçetesine ve lezzetine uygun, usulüne sadık kalarak yaptım. Başarılı oldu ve ilgi görmeye başladı." Dev boyoz, müşterilere ister dilimlenerek ister kilo üzerinden porsiyonlanarak satılıyor. Orhan, standart servis olan '2 boyoz 1 yumurta' anlamına gelen '2+1' yerine bu dev boyoza '2+20' diyeceklerini ve 20 yumurtayla servis edebileceklerini esprili bir dille ekledi.

Dev boyoz 600 TL, sektörel istismar iddialarına yanıt

Burhan Orhan, yarattığı 2 kiloluk dev boyozun satış fiyatının 600 lira olduğunu, yaklaşık maliyetinin ise 400 lira civarında olduğunu açıkladı. Usta, son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan, bir seyyar satıcının müşterisine 7 bin TL boyoz faturası kestiği yönündeki iddialara da sert tepki gösterdi.

Orhan, sektör temsilcileri olarak bu tür haberlere üzüldüklerini dile getirerek, "İster içli, ister etli, ister yumurtalı olsun 7 bin lira boyoz faturası olmaz. Bana göre bir istismar söz konusu. 100 tane sayas peynirli ya da pastırmalı boyoz bile en fazla 2 bin ya da 3 bin lira yapar," ifadeleriyle fahiş fiyat uygulamasının istismar olduğunu savundu. Ticaret Bakanlığı’nın bu iddialar üzerine inceleme başlattığı biliniyor.

Reçetesi bozulmayan lezzet

İzmir boyozuna olan talebin oldukça yüksek olduğunu belirten Orhan, farklı gramajlardaki ürünlerinin fiyatlarını da paylaştı. İşçilik açısından uğraştırıcı olduğu için "cips boyoz" adını verdiği küçük boyozun fiyatı 10 lira, normal sade boyozun fiyatı ise 15 lira olarak belirlendi. Orhan, müşterilerin bu dev ürünü ilk gördüklerinde yadırgasalar da, tadına baktıklarında İzmir boyozunun reçetesi bozulmadığı için ürüne olan ilginin ve iştahla yemenin arttığını sözlerine ekledi.