Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 27. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri gecesi, akıl almaz bir hatayla gölgelendi ve Türk tiyatrosunun gündemine oturdu. Ödüllerin sahiplerini bulduğu prestijli törende, dev ekranda yansıtılan "2025 yılında hayatını kaybeden sanatçılar" bölümünde, ünlü oyuncu Alper Atak'ın ismi ve fotoğrafı da gösterildi. Yaşadığı ortaya çıkan oyuncu, bu talihsiz ve rencide edici hata üzerine hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Yaşayan oyuncu için başsağlığı mesajları yağdı

Törenin "Yitirdiklerimiz" bölümündeki bu feci yanlışlık, salonda ve ekran başında büyük bir şaşkınlık yarattı. Oyuncu Alper Atak'ın isminin listede yer almasının ardından, sanatçının arkadaşları ve tanıdıkları, hemen ailesine ulaşarak başsağlığı dileklerini iletmeye başladı. Bu durum üzerine büyük bir şok yaşayan Atak, hızla sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yaşadığını duyurmak zorunda kaldı. Öte yandan, programın sunumu sırasında yaşanan hatadan dolayı sahneye çıkan sanat koordinatörü Murat Ovalı, kamuoyundan ve özellikle Alper Atak'tan özür diledi. Ancak bu özür, hatanın büyüklüğü ve yol açtığı üzüntüyü gidermeye yetmedi.

Alper Atak'tan hukuki süreç başlatma kararı

Yaşadığı durumu "son derece talihsiz bir hata" olarak nitelendiren Alper Atak, kamuoyuna yaptığı açıklamada sağlığının yerinde olduğunu vurguladı. Atak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sağlığım yerindedir, yaşıyorum. Tiyatro sanatımız adına büyük bir değer taşıyan bu kıymetli organizasyonda böyle bir yanlışlığın yaşanmış olması, hem ailemi hem de beni derinden üzmüştür."

Atak, bu durumun kendisini şahsen rencide edici bir duruma düşürdüğünü belirterek, organizasyona olan saygısını korumakla birlikte, olayın ciddiyetinin göz ardı edilemeyeceğini kaydetti. Oyuncu, açıklamasını hukuki yollara başvuracağını bildirerek noktaladı: "Yaşanan bu duruma sebebiyet veren kurum ve kişiler hakkında gerekli işlemleri başlatacağımı üzüntüyle kamuoyuyla paylaşmak isterim." Bu olay, büyük ve önemli organizasyonlardaki içerik kontrolünün ne denli hayati olduğunu ve bu tür hataların kişisel ve hukuki sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. Tiyatro camiası, böylesi bir hatanın nasıl yapılmış olabileceği sorusuna yanıt arıyor.