Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Erol Kaçar, boş zamanlarını ahşap işleyerek değerlendiriyor. Kendi imkanlarıyla dönüştürdüğü torna makinesiyle hem dekoratif süsler hem de mutfak eşyaları üreten Kaçar, mesleğin yoğun temposundan uzaklaşıp kendine özel bir dünya yaratıyor.

17 yıl önce polisliğe başlayan Kaçar, 2014 yılında Bayburt’ta zorunlu hizmet görevini sürdürürken bir arkadaşının tavsiyesiyle ahşap yakma sanatına ilgi duymaya başladı. Küçük çerçeveler yaparak başladığı hobisi, zamanla kıl testere ve ahşap torna ile devam etti.

2018 yılında Samsun’a tayini çıkan Kaçar, hurdacıdan aldığı eski bir makineyi revize ederek kendi ahşap torna makinesini yaptı. Canik’te marangoz atölyesi bulunan Ekrem Genç ile tanıştıktan sonra makinesini Genç’in atölyesine taşıyarak kendi çalışma köşesini oluşturdu.

Kaçar, mesai saatleri dışında atölyede geçirdiği zamanın kendisi için bir terapi gibi olduğunu söylüyor: “Torna dönerken ahşabın tozunu hissetmek, ortaya çıkan eserleri görmek inanılmaz keyif veriyor. Evimde kullandığım her şeyi kendi ellerimle yaptım. Bir sehpa, bir ceviz kıracağı… Her biri benim emeğimden doğdu.”

Yoğun ve stresli bir mesleğe sahip olduğunu belirten Kaçar, ahşapla uğraşmanın kendisini rahatlatıp enerji verdiğini ifade ediyor: “Radyoyu açıp tornanın başına geçtiğimde bambaşka bir dünyaya giriyorum. Haftanın yorgunluğunu atmanın en güzel yolu bu.”