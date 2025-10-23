İzmir Foça sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Meydana gelen şiddetli sağanak yağış, seli de beraberinde getirdi. Sel ilçe genelinde büyük maddi hasara yol açarken, İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bir kişinin de kayıp olduğu öğrenildi. Son durumla ilgili olarak da AFAD'dan açıklama geldi.

587 personel ve 265 araç sahada!

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre, "İzmir ilimizin Foça İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi’nde yoğun yağış nedeniyle 198 ihbar (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma vb.) alınmıştır. Gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edilmektedir. Müdahale çalışmalarında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan toplam; 587 personel, 265 araç görev almaktadır." ifadeleri kullanıldı.