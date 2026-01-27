Son Mühür- Eğitim sisteminde ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri için başlatılan yeni dönem, beraberinde büyük bir hukuk mücadelesini getirdi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde uygulamaya konulan "Öğrenci Gelişim Raporu" belgelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel simgelerinin yer almaması üzerine harekete geçti. Dernek, ulusal değerlerin çocukların zihninden silinmeye çalışıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşıdığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Olayın öncesine bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz dönemlerde radikal bir karara imza atarak ilkokulun ilk iki yılında geleneksel karne uygulamasını sonlandırmıştı. Bakan Yusuf Tekin’in açıklamalarıyla hayata geçen bu yeni sistemde, akademik not odaklı karneler yerine öğrencilerin sosyal ve akademik becerilerini daha geniş bir perspektifle ele alan "Öğrenci Gelişim Raporları" getirilmişti. Ancak bu teknik değişikliğin ötesinde, belgenin tasarımında yapılan görsel değişiklikler, kısa sürede eğitim paydaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekmeye başladı.

ADD’nin tepkisi: "Milli simgeler bilinçli olarak kaldırıldı"

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılan açıklamada, geleneksel karnelerde her zaman yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi, Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve Gençliğe Hitabe gibi görsellerin yeni hazırlanan Öğrenci Gelişim Raporları’ndan çıkarıldığı vurgulandı. Dernek, bu görsellerin yerine "siyasi propaganda" olarak nitelendirdikleri farklı figürlerin yerleştirildiğini iddia ederek sert bir çıkış yaptı. ADD yönetimi, bu girişimin basit bir tasarım değişikliği olmadığını, aksine yeni nesillerin hafızasından Cumhuriyet’in kurucu değerlerini silme amacı taşıdığını savundu.

Suç duyurusu ve yasal süreç: "Kabulü olanaksız bir girişim"

Dernek, hazırladığı suç duyurusu metninde, Atatürk ve bağımsızlık simgelerinin eğitim materyallerinden uzaklaştırılmasını "kabulü olanaksız bir girişim" olarak tanımladı. Kamu davası açılması talebiyle savcılığa başvuran ADD, çocukların ulusal kimlik ve tarih bilinciyle büyümesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Açıklamada, "Kurucumuz ve Değişmez Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bağımsızlık simgemiz İstiklâl Marşı'nı ve ulusal onurumuz bayrağımızı evlatlarımızın zihninden silme çabalarına karşı aziz milletimizle birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Toplumun bilgisine sunulan hukuk mücadelesi

Basın ve kamuoyu ile paylaşılan bu yasal süreç, eğitimde müfredat ve içerik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. ADD, bu girişimin sadece hukuki bir adım değil, aynı zamanda milli değerlere sahip çıkma noktasında bir toplumsal bilinç hareketi olduğunu belirtti. Bakanlık kanadından konuya ilişkin henüz detaylı bir yanıt gelmezken, açılan bu davanın eğitim materyallerindeki içerik standartları konusunda emsal teşkil edip etmeyeceği merakla bekleniyor.