Son Mühür- Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdülkadir Çay, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ile bir araya gelerek medya sektörünün geleceğini şekillendirecek dijitalleşme adımlarını masaya yatırdı. Görüşme, basın dünyasında "yeni nesil yayıncılık" adına atılan en somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Medya ve teknoloji devleri bir arada

Türkiye’nin iletişim hafızası ile teknoloji lokomotifini buluşturan görüşme, Türk Telekom genel merkezinde gerçekleşti. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay’a, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin ve BİK Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş eşlik etti. Ziyaretin ana gündem maddesini, hızla değişen medya ekosisteminde basının dijital adaptasyonu ve bu süreçte sağlanacak teknolojik destekler oluşturdu.

Dijital dönüşümde ortak hedefler

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su ve aynı zamanda BİK Genel Kurul Üyesi olan Ebubekir Şahin, ziyaretin verimliliğine dikkat çekti. Şahin, basın-yayın alanındaki çalışmaların yanı sıra sektörün dijitalleşme sürecine yönelik ortak hedeflerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Bu iş birliğinin, yerel ve ulusal medyanın teknolojik altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

"Medya sektörü önemli kazanımlar sağlayacak"

BİK Genel Müdürü Abdülkadir Çay ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk Telekom ile yürütülen istişarelerin önemine vurgu yaptı. Çay, "Türkiye’nin telekomünikasyon sektöründeki öncü şirketi Türk Telekom ile dijitalleşme sürecine ilişkin yürütülecek istişarelerin, medya sektörüne önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullanarak, bu temasların basın sektörü için yeni bir dönemin kapısını araladığını işaret etti.

Sektörün geleceği İçin stratejik iş birliği

Uzmanlar, bu üst düzey buluşmanın sadece bir nezaket ziyareti olmadığını, özellikle yerel basının dijital mecralara entegrasyonu ve ilan süreçlerinin teknolojik altyapıyla modernize edilmesi noktasında stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Türk Telekom’un dijital tecrübesinin, Basın İlan Kurumu’nun sektörel vizyonuyla birleşmesinin önümüzdeki günlerde somut projelerle meyvelerini vermesi bekleniyor.