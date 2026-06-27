Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete karaları yayımlandı. 27.06.2026 tarihi Resmi Gazete kararları arasında 2026 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın yürürlük tarihi 23 Mayıs 2026 olarak tespit edildi.

Gözler yeni projelere çevrildi

Bu düzenleme ile iki ülke arasındaki ekonomik ve mali iş birliği sürecinde yeni dönem adeta başlamış durumda. Karar verildi ve şimdi de gözler başka bir pencereye çevrildi: Anlaşma kapsamında hangi projelerin hız kazanacak?

Günlük yaşama etkisi ne olacak?

Akıllara gelen sorular arasında günlük yaşamını etkileyip etkilemeyecek olması da oldukça normal. Ama 27 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar direkt olarak bireysel bir etki sağlamıyor. Ancak anlaşma kapsamında yürütülecek ekonomik programlar, kamu yatırımları, altyapı projeleri, eğitim, sağlık, ulaştırma ve çeşitli kalkınma çalışmalarının hukuki altyapısını oluşturuyor.