Son Mühür- 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gecede darbeye dur diyerek demokrasiye sahip çıkan insanların mücadelesini anlatan Asırlık Gece isimli eser, aynı isimle TRT'de yayınlanan ve büyük ilgi gören belgesele konu olmuştu.

Eserin yazarı Doç. Dr. Hüseyin Aydın,

"Asırlık Gece" isimli kitabımdan uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan "Asırlık Gece" dizisi hakkında,

Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri hepimizi ziyadesiyle memnun etmiş ve onurlandırmıştır'' vurgusuyla esre yönelik övgülerden duyduğu memnuniyete dikkat çekti.

Yeni eserler için teşvik edici olacaktır...



''Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde;

büyük bir emek, yüksek hassasiyet, her koşulda gerçeğe sadık kalma şuuru ve gelecek nesillere tarihimizin bu önemli dönüm noktasını, gerek maruz kaldığımız ihanetin boyutu gerekse milletimize has yüksek ahlaki değerlere, kahramanlık ruhuna dayalı emsalsiz direnişiyle aktarma ideali ile ortaya konulan bu eserin, ayrıca her görüşten ve her yaş gurubundan yaygın bir takdire mazhar olması benzer çalışmalar için de teşvik edici olacaktır'' diyen Hüseyin Aydın,

''Bu süreçte faaliyet sahasındaki tecrübesini ve yüksek müktesebatını büyük bir aşkla esere yansıtan;

Eyüp Gökhan Özekin'in şahsında Miray Yapım Ailesine ve Zahit Sobacı'nın şahsında TRT Ailesine şükranlarımı borç biliyorum'' mesajı verdi.