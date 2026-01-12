Televizyon ekranlarının yeni gözdesi A.B.İ. dizisi başladığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor. Dizinin etkileyici hikayesi kadar oyuncu kadrosu da büyük beğeni topluyor. Mahinur karakteri ise geçmişinde yaşadığı acılarla yüzleşen güçlü bir kadını temsil ediyor. İşte Mahinur hakkında merak edilenler ve Esra Şengünalp'in hayatı.

A.B.İ. dizisinde Mahinur kim?

Dizide Mahinur karakteri, kendi hayatından vazgeçmiş ve kendini yalnızlığa mahkum etmiş bir kadını canlandırıyor. Geçmişte yaşadığı büyük bir haksızlık nedeniyle içine kapanan Mahinur, hayatın zorluklarıyla tek başına mücadele eden güçlü bir karakter olarak dikkat çekiyor. Esra Şengünalp'in başarılı performansı sayesinde Mahinur karakteri izleyicilerin kalbinde önemli bir yer edindi.

Esra Şengünalp kimdir?

Esra Şengünalp, 1989 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 36-37 yaşında olan başarılı oyuncu, eğitim hayatına Bursa'da başladı. 2006 yılında Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun olan Şengünalp, ardından sanat eğitimi almaya karar verdi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 2012 yılında başarıyla tamamladı.

Hangi dizilerde oynadı?

Esra Şengünalp, kariyeri boyunca birçok önemli yapımda yer aldı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu'da Aynura karakterine hayat verdi. Bu rol sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şengünalp, oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekti. Şimdi ise A.B.İ. dizisinde Mahinur karakteriyle ekranlara geri döndü ve izleyicilerden tam not aldı.

A.B.İ. dizisi ne zaman yayınlanıyor?

A.B.İ. dizisi her hafta Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizi güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve etkileyici karakterleriyle Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edinmeye aday görünüyor. Esra Şengünalp'in canlandırdığı Mahinur karakteri de dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.