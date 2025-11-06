ATV'nin yeni projelerinden biri olan ABİ dizisi, izleyiciler arasında büyük merak uyandırıyor. Özellikle çekim mekanları, setin konumu ve dizinin konusuyla ilgili detaylar sıkça araştırılıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı bu yapım, aile temalı öyküsüyle dikkat çekiyor. Dizinin çekimlerinde İstanbul ön plana çıkıyor. Hem tarihi hem de modern dokunun bir arada sunulduğu İstanbul’da geçen hikaye, oyuncu kadrosu ve yapım ekibiyle de ilgi topluyor.

ABİ dizisi, ailesinden yıllar önce kopmuş ve kendi hayatını kurmuş başarılı bir cerrah Doğan’ın, kardeşinin düğünü için memleketine dönmesiyle başlıyor. Doğan’ın dönüşü, ailede geçmişte örtbas edilen kırgınlıkları, sırları ve vicdan muhasebesini yeniden gündeme getiriyor. Hikâye; aile içi çatışmalar, affetme, yeniden bağ kurma ve geçmişle yüzleşme gibi temalar üzerinde ilerliyor. Başrol karakterinin “Bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım” sözü, dizinin ana temasını oluşturuyor ve Doğan’ın aile ile kendi vicdanı arasında yaptığı zorlu seçimleri merkeze alıyor.

ABİ dizisi nerede çekildi?

ABİ dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi, şehrin farklı semtlerinde çekiliyor ve mekan seçiminde hem geleneksel hem modern alanlara yer veriliyor. Üsküdar ile Beykoz, geleneksel aile evleri ve yalılar için tercih ediliyor. Beşiktaş ve Nişantaşı, modern hastane ve şehir hayatı sahnelerine ev sahipliği yapıyor. Genç kuşak karakterlerinin sahneleriyse Kadıköy ve Moda gibi semtlerde çekiliyor. Dış sahneler Boğaz hattında yapılırken, iç çekimlerde özenle dekore edilmiş aile evleri ve özel platolar kullanılıyor.

Çekim mekanları ve set detayları

Dizi için hem sabit hem de gezici setler kuruluyor. Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki platolar ve OGM Pictures'ın stüdyo setleri sabit çekim alanlarını oluşturuyor. Hastane içi sahneler ile karakter evleri burada hazırlanıyor. Gezici setler ise İstanbul’un çeşitli sahil semtleri ve boğaz hattındaki sokaklarda kuruluyor. Bu sayede dizi, hem gerçek mekanların atmosferinden faydalanıyor, hem de dramatik anlatı için özel olarak dekore edilmiş alanlarda çekimler gerçekleştiriyor. Dizinin yapımında yüksek prodüksiyon kalitesi dikkat çekiyor ve gerçek mekanlar ile stüdyo ortamları bir arada kullanılıyor.

ABİ dizisi oyuncuları kimler?

Dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu bulunuyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, bu dizide yıllar önce ailesinden uzaklaşan ve doktor olarak yaşamını sürdüren bir karakteri canlandırıyor. Dizide, ailenin geçmişiyle yüzleşme süreci ve kuşak çatışmaları dramatik biçimde işleniyor. Diğer oyuncular henüz resmi olarak duyurulmadı fakat deneyimli ve genç oyunculardan oluşan etkili bir kadro bekleniyor.

Kenan İmirzalıoğlu: Doktor Doğan Hancıoğlu karakterini canlandırıyor.

Afra Saraçoğlu: Dizide Avukat Çağla karakteriyle başrolde yer alıyor.

Diren Polatoğulları: Behram karakterine hayat veriyor.

Sinan Tuzcu: Dizinin aile temasına katkıda bulunan karakterlerden birini oynuyor.

Ali Önsöz: Fikret karakteriyle dizide yer alıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan’ın sağ kolu ve şoförü rolünde.

Yaren Yapıcı: Gülsüm karakteriyle kadroya dâhil oldu.

Nihal Koldaş: Aile büyüklerinden birini oynuyor.

Tarık Pabuçcuoğlu: Destekleyici rollerde yer alıyor.

Diziye ait senaryoyu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven yazıyor. Proje, OGM Pictures'ın yapımcılığında ATV ekranlarında yerini alacak. Yayın tarihi olarak ise kesin bir gün açıklanmadı ancak 2025 yılı içerisinde seyirciyle buluşması planlanıyor.