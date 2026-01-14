Dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada "Genco kimdir?", "Genco'yu kim oynuyor?" ve "Ardıl Zümrüt kimdir?" soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Tiyatro kökenli genç oyuncu, A.B.İ. dizisindeki performansıyla geniş kitlelerin radarına girdi.

Ardıl Zümrüt kimdir?

Ardıl Zümrüt, 1999 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 26 yaşında olan genç oyuncu, lise eğitimini Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Oyunculuğa olan tutkusu onu 2017 yılında tiyatroyla tanıştırdı. Sahne 367 aracılığıyla tiyatro dünyasına adım atan Zümrüt, bu süreçte birçok oyunda farklı görevler üstlenerek sahne deneyimi kazandı.

Ardıl Zümrüt eğitimi ve tiyatro kariyeri

Yeteneklerini akademik düzeyde geliştirmek isteyen Ardıl Zümrüt, 2019 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Üniversite yıllarında hem sahne önünde hem de sahne arkasında aktif rol aldı. Bilkent Üniversitesi bünyesinde Medea, Macbeth, American Blues ve Wounds To The Face gibi önemli tiyatro oyunlarında yer aldı.

Bu süreç, genç oyuncunun karakter derinliği oluşturma ve sahne pratiği geliştirme konularında güçlü bir altyapı kazanmasını sağladı. Akademik tiyatro eğitimi, rollerine kattığı derinlikte açıkça hissediliyor.

Ardıl Zümrüt oynadığı diziler

Televizyon dünyasına ilk adımını Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisiyle atan Ardıl Zümrüt, bu projede kamera önü deneyimi kazandı. A.B.İ. dizisi ise genç oyuncunun kariyerindeki en önemli kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

A.B.İ. dizisinde Genco karakteri kim?

Genco, A.B.İ. dizisinde Behram'ın adamı olarak karşımıza çıkıyor. Karakterin resmi tanımı şöyle: "Dünyanın karanlığını çok erken yaşlarda öğrenmiş insanlardan Genco. Sadakati ekmek parası olmuş; vicdanı ise başını yastığa her koyduğunda hesap soran sesi. Patronu Behram'a duyduğu borç duygusuyla içindeki doğru arasında sıkışıp kalmış bir adam."

Hayatın karanlık yüzüyle çok erken yaşta tanışan Genco, dizinin ahlaki çatışmasını derinleştiren en önemli karakterlerden biri. Behram'ın intikam planları ile kendi doğruları arasında sıkışan Genco, yapımın en merak uyandıran "gri" karakterleri arasında yer alıyor.

A.B.İ. dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), ailesinin karanlık geçmişinden kaçarak farklı bir hayat kuran Doğan'ın hikayesini anlatıyor. İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan, kız kardeşinin düğünü için yıllar sonra İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Bu dönüş, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşmesine neden olur.

Dizinin oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Sinan Tuzcu (Sinan), Tarık Pabuççuoğlu (Tahir), Nihal Koldaş (Saadet), Diren Polatoğulları (Behram), Asude Kalebek (Melek), Serkay Tütüncü (Yılmaz) ve Ardıl Zümrüt (Genco) gibi isimler yer alıyor. Dizi her salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanıyor.