Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün buzlanma ve don uyarılarının ardından valiliklerin akşam saatlerinde yapacağı açıklamalar büyük önem taşıyor. Peki 15 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil edilecek?

15 Ocak Perşembe okullar tatil mi?

15 Ocak 2026 Perşembe günü için henüz il genelinde kapsamlı bir kar tatili kararı açıklanmadı. Ancak bazı illerde daha önce çok günlük tatil kararları verilmişti. Örneğin Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çatıları hasar gören bazı okullarda 12 Ocak'tan 15 Ocak'a kadar 4 günlük eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Valilik ve kaymakamlık açıklamaları genellikle akşam geç saatlerde veya sabah erken saatlerde yapılıyor. Bu nedenle bulunduğunuz ilin resmi kanallarını takip etmeniz öneriliyor.

14 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü kar tatili ilan edilen başlıca iller ve ilçeler şöyle sıralanıyor:

Erzurum (il geneli)

Erzincan (il geneli)

Kars (il geneli)

Ardahan (il geneli)

Ağrı (il geneli)

Muş (il geneli)

Bitlis (il geneli)

Van (il geneli)

Hakkari (il geneli)

Tunceli (il geneli)

Bingöl (il geneli)

Sivas (il geneli)

Yozgat (il geneli)

Tokat (il geneli)

Çorum (bazı ilçeler)

Kahramanmaraş (Onikişubat, Türkoğlu, Pazarcık - taşımalı eğitim)

Yarın tatil açıklaması ne zaman yapılır?

Kar tatili kararları il bazında alınıyor ve çoğunlukla akşam geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde duyuruluyor. 15 Ocak Perşembe günü için tatil kararı bekleyen öğrenci ve velilerin şu kanalları takip etmesi gerekiyor:

İl ve ilçe valiliklerinin resmi web siteleri

İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyuruları

Valiliklerin sosyal medya hesapları (X, Instagram)

Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü bitecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Bu durumda 15 ve 16 Ocak tarihlerinde okullar açık olursa öğrencilerin karne alması planlanıyor. Kar tatili nedeniyle bu tarihlerde eğitime ara verilirse karnelerin yarıyıl tatili sonrasında verilmesi gündeme gelebilir.

Güncel gelişmeler için valilik açıklamalarını takip etmeyi unutmayın.