Son Mühür- Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı demiryoluyla birbirine bağlayan tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor.

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ile görüşmesinde gündeme gelen konu, Abdülhamit Han'ın büyük çabasıyla 20.yüzyılın başında yaşama geçirilmişti.



Arabistanlı Lawrence'ın hedefindeydi...



İstanbul'u Şam üzerinden Medine'ye bağlayan demiryolu hattı 1.Dünya Savaşı döneminde sonrasında filmlere ve kitaplara konu olan Arabistanlı Lawrence'ın sabotajlarıyla kullanılamaz duruma gelmiş, 1920'lerden sonra da atıl durumda kalmıştı.



Eylül 2025'de Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında yapılan görüşmelerde ilk kez gündeme gelen tarihi Hicaz Demiryolu projesi için ilk imzalar atılmıştı.

Suriye'deki iç savaş sırasında zarar gören 30 kilometrelik bölüm Türkiye'nin öncülüğünde yeniden tamamlanarak hizmete sokulacak.

Suriye'yi bölgesel bir merkez haline getirecek olan Hicaz Demiryolu'nun bölgenin ticari hayatı açısından da büyük rol oynaması hedefleniyor.



Lübnanlı hukukçu yazardan tam destek...



Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, ''Görüşmede demiryolu alanında işbirliğinin ilerletilmesi için adımlar konuşuldu; Hicaz Demiryolu'nun yeniden ihyası doğrudan gündeme geldi'' hatırlatmasında bulundu.

Lübnan'ın en etkili hukuçularından biri olan Peter Germanos, Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmelere dikkat çekerek, ''Lübnan için iyi haber, ve en önemlisi Adana–Tartus–Beyrut hattı'' mesajı verdi.