Belediye başkanlarına rüşvet verilerek kamu ihalelerinin organize edildiği iddiasıyla açılan davada, aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 200 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkmalarının ardından duruşmanın ikinci gününde yeniden mahkemeye çıktı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin davada, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, ikinci gün savunmasını yaptı.

Duruşma Silivri’de devam ediyor

Yargılama, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü’nde sürdürülülüyor.

Duruşmanın ikinci gününde tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmayı, Özgür Özel, Özgür Çelik, milletvekilleri ve çok sayıda partili de takip etti.

Kayhan’dan savunma: Para teslimi iddiaları

İddianamede yer alan bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi’nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talep ve yönlendirmesiyle farklı tarihlerde para teslimi yapıldığı iddia ediliyor. Bu kapsamda tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, mahkemede savunma yaptı.

578 sayfalık iddianamede dikkat çeken ayrıntılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyeleri ile bazı kamu iştirakleri “suçtan zarar gören” olarak yer aldı.

Aralarında;

Rıza Akpolat

Utku Caner Çaykara

Oya Tekin

Kadir Aydar

Zeydan Karalar bulunan 200 kişi şüpheli, 19 kişi ise mağdur sıfatıyla iddianamede yer aldı.

Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan yararlandı

Soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş’ın, 30 Nisan ve 11 Mayıs 2025 tarihlerinde ek ifadeler verdiği belirtildi.

Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması nedeniyle 4 Haziran 2025’te, “konutu terk etmeme” şartıyla adli kontrol altına alınarak tahliye edildi.

Örgüt lideri için 450 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede, Aziz İhsan Aktaş hakkında;

Suç örgütü kurmak,

İhaleye fesat karıştırmak,

Rüşvet vermek,

Resmi ve özel belgede sahtecilik,

Kamu zararına dolandırıcılık,

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak gibi çok sayıda suçtan 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Belediye başkanları için istenen cezalar

İddianamede;

Utku Caner Çaykara için 5 ila 15 yıl,

Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere için 4’er yıldan 12’şer yıla kadar,

Rıza Akpolat için ise 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yargılama süreci sürüyor

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran dava kapsamında yargılamanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Mahkeme, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından deliller ve talepler doğrultusunda süreci şekillendirecek.