Son Mühür - Ons altın çarşamba günü yüzde 1,1 artışla 5 bin 243,58 dolara yükseldi. Gün içinde 5 bin 247,21 doları test eden ons altın, böylece tarihi zirvesini gördü. Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 3,1 yükselişle 5 bin 237,70 dolara çıktı.

Gram altın 7 bin 324 TL’yi gördü

Küresel piyasalardaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 1,11 artışla 7 bin 305 TL seviyesine çıktı. Gün içinde 7 bin 324 TL’ye kadar yükselen gram altın, yeni bir rekor kırdı.

Zayıf dolar altına destek verdi

ABD doları yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederken satış baskısı dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın doların değerine ilişkin açıklamaları, piyasalarda “zayıf dolar” algısını güçlendirdi. Analistler, dolar cephesindeki kırılmanın altına güçlü destek sağladığını ifade etti.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altındaki yükselişin dolar ile ters korelasyondan beslendiğini, Trump’ın açıklamalarının ABD seansında fiyatları yukarı taşıdığını belirtti.

Trump, yakında yeni Fed başkanı adayını açıklayacağını ve yeni yönetimle birlikte faizlerin düşeceğini öngördüğünü dile getirdi. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın ocak toplantısında faizi sabit tutmasını bekliyor.

Deutsche Bank’tan 6 bin dolar tahmini

Deutsche Bank, kalıcı yatırım talebi ve merkez bankalarının dolara alternatif varlıklara yönelmesi nedeniyle altının 2026’da ons başına 6 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Kısa vadede teknik direnç seviyesinin 5 bin 240 dolar civarında bulunduğu belirtildi.

Gümüş ve platin de yükseldi

Spot gümüş yüzde 1,9 artışla 115,11 dolara çıktı. Gümüş haftanın başında 117,69 dolarla rekor kırarken, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 60 prim yaptı.

Platin yüzde 2 artışla 2 bin 692,60 dolara yükseldi. Paladyum yüzde 1,4 artışla 1.961,68 dolardan işlem gördü.

Güncel altın fiyatları

Gram altın: 7 bin 316 TL

Çeyrek altın: 12 bin 411 TL

Yarım altın: 24 bin 821 TL

Tam altın: 47 bin 663 TL

Cumhuriyet altını: 49 bin 453 TL

Gremse altın: 119 bin 525 TL

Ons altın: 5 bin 236 dolar