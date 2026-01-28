Son Mühür - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat San. Tic. AŞ’nin bilgi sistemlerinde meydana gelen veri ihlaliyle ilgili kamuoyuna açıklamada bulundu.

Ocak ayında başlamış

KVKK’nin duyurusuna göre veri ihlali 22 Ocak 2026’da başladı ve 23 Ocak 2026 tarihinde fark edildi. İhlalin, şirketin bordro yazılımı ile online siparişlerin yönetildiği Yemekpos sistemlerini barındıran yerel SQL veritabanına dışarıdan yapılan müdahale sonucu meydana geldiği belirtildi. Saldırının ardından sistemlerin şifrelenmesi nedeniyle verilere erişimin kesildiği aktarıldı.

163 bin kişi etkilendi

KVKK’ya yapılan bildirimde, veri ihlalinden 13 bin çalışan ile 150 bin müşteri olmak üzere toplamda 163 bin kişinin etkilendiği belirtildi.

Konuya ilişkin incelemenin devam ettiği aktarılırken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27 Ocak 2026 tarihli ve 2026/141 sayılı kararı doğrultusunda söz konusu veri ihlalinin Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verildi.