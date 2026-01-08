Son Mühür - ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri tarafından yürütülen göçmen operasyonu sırasında, ABD vatandaşı bir kadın aracının içinde silahla vurularak hayatını kaybetti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, olayın ardından ABD basınına yaptığı ilk yazılı açıklamada, kadının “bir polis memurunu ezmeye çalıştığı sırada” vurulduğunu ileri sürdü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise daha sonra yaptığı değerlendirmede, kadının ICE görevlilerini aracıyla ezmeye çalıştığını ve onlara çarptığını iddia ederek, “Görevlimiz hızlı ve savunmacı bir refleksle hareket etmiş, kendisini ve çevresindekileri korumak amacıyla ateş etmiştir” ifadelerini kullandı.

