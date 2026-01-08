Son Mühür - ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri tarafından yürütülen göçmen operasyonu sırasında, ABD vatandaşı bir kadın aracının içinde silahla vurularak hayatını kaybetti.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü'nden açıklama
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, olayın ardından ABD basınına yaptığı ilk yazılı açıklamada, kadının “bir polis memurunu ezmeye çalıştığı sırada” vurulduğunu ileri sürdü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise daha sonra yaptığı değerlendirmede, kadının ICE görevlilerini aracıyla ezmeye çalıştığını ve onlara çarptığını iddia ederek, “Görevlimiz hızlı ve savunmacı bir refleksle hareket etmiş, kendisini ve çevresindekileri korumak amacıyla ateş etmiştir” ifadelerini kullandı.
"Videoyu gördüm...''
Minnesota Valisi Tim Waltz, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Kristi Noem’in açıklamalarına tepki gösterdi. Kadının, ICE memuru tarafından vurulmadan önce “aracını silah olarak kullandığı” yönündeki iddiaları reddeden Waltz, “Videoyu izledim. Bu propaganda makinesine inanmayın” ifadelerini kullandı.
Minneapolis Belediye Başkanı'ndan sert eleştiri
Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, düzenlediği basın toplantısında Kristi Noem’in açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Frey, “ICE burada güvenliği sağlamak için bulunmuyor. Yaptıkları şey kaos ve güvensizlik yaratmak. Onları burada istemiyoruz, buradan gitsinler” ifadelerini kullandı.
Öldürülen kadınla ilgili acı gerçek
Öte yandan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden kadının kimliği netleşti. Cipinde saldırıya uğrayarak öldürülen kişinin, 6 yaşında bir oğlu bulunan 37 yaşındaki Renee Good olduğu açıklandı. Good’un sosyal medya profilinde kendisini “Colorado’dan bir şair, yazar, eş, anne ve kötü gitar çalan biri” şeklinde tanımladığı görüldü. Ayrıca olay sonrası kaydedilen görüntülerde aracının ön kısmında oyuncakların bulunduğu da dikkat çekti.