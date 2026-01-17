ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki tutumları nedeniyle Danimarka’nın da aralarında bulunduğu 8 Avrupa ülkesine yüzde 10’luk gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasına Fransa’dan sert bir yanıt geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarife tehditlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, açıklamasında şunları söyledi: “Fransa, Avrupa'da ve başka yerlerde ulusların egemenliğine ve bağımsızlığına bağlıdır. Bu, tercihlerimize yön verir. Birleşmiş Milletler'e ve Şartı'na olan bağlılığımızın temelini oluşturur. Bu temelde Ukrayna'yı destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz; bu ilkeleri ve güvenliğimizi savunmak için güçlü ve kalıcı bir barış için gönüllüler koalisyonu kurduk.

“Sınırlarda güvenlik söz konusu”

Ayrıca, Danimarka'nın Grönland'da düzenlediği tatbikata katılmaya karar vermemiz de bu temeldedir. Bu kararı tamamen benimsiyoruz, çünkü Arktik'te ve Avrupa'mızın dış sınırlarında güvenlik söz konusudur. Ne Ukrayna'da, ne Grönland'da, ne de dünyanın başka herhangi bir yerinde bu tür durumlarla karşılaştığımızda hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkilemeyecektir. Tarife tehditleri kabul edilemez ve bu bağlamda yeri yoktur. Bunlar doğrulanırsa Avrupalılar birleşik ve koordineli bir şekilde yanıt verecektir. Avrupa egemenliğinin korunmasını sağlayacağız. Avrupalı ortaklarımızla bu ruhla iletişim kuracağım.”