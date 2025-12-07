ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, uyuşturucu kartellerini terör örgütü El Kaide'ye benzeterek, "Onları izliyoruz ve yok ediyoruz. İnsanlarımızı kimyasal silahlardan farkı olmayan uyuşturucular ile zehirledikleri sürece onları yok etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Sizi bulacağız ve teknenizi batıracağız"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, California'da düzenlenen Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı'nın üstlendiği önemli görevlere değinen Hegseth, son olarak uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik bir operasyon başlattıklarını hatırlattı.

Uyuşturucu kartellerine seslenerek bu konudaki kararlılıklarını yineleyen Hegseth, "Şu anda dünya, Amerika'nın kararlılığının gücünü ve ülkemize yönelen ölümcül uyuşturucu akışını durdurma iradesini açık biçimde görüyor.

Bu konuda odak noktamız net, tutumumuz da şeffaftır: Eğer terör örgütü olarak belirlenmiş bir organizasyon adına çalışıyorsanız ve bu ülkeye bir tekneyle uyuşturucu getiriyorsanız, sizi bulacağız ve teknenizi batıracağız. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın"ifadelerini kullandı.

"Özgürce faaliyet gösterdiği günler geride kaldı"

Sınır güvenliğini arttırmanın önemine dikkat çeken Hegseth, "Sınırlarımız Amerika'nın ilk savunma hattı değil, son savunma hattı olmalı" diye konuştu. ABD halkına yönelik tehditleri ülke sınırlarına ulaşmadan önlemek için uyuşturucu kartelleri ile mücadeleye giriştiklerini vurgulayan Hegseth, "Haberlere bakın. Terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonların yarım küremizde özgürce faaliyet gösterdiği günler geride kaldı" ifaderlerini kullandı.

"Yok etmeye devam edeceğiz"

ABD'nin bulunduğu yarımküredeki uyuşturucu kartellerini terör örgütü El Kaide'ye benzeten Hegseth, "Onları izliyoruz ve yok ediyoruz. İnsanlarımızı kimyasal silahlardan farkı olmayan uyuşturucular ile zehirledikleri sürece onları yok etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

