Son Mühür- Avrupa Birliği adayı Arnavutluk'ta Eylül ayında dünyanın ilk yapay zeka bakanı olarak göreve başlayan Diella, kendini bir anda rüşvet iddialarının ortasında buldu.

''Dünyanın ilk yapay zekâ bakanı Diella, rüşveti ‘Kural’ sandı.

Etik mühendisi ise durumu özetledi: Diella, 14 Bitcoin’lİhaleyi ‘optimize ederken’ dijital rüşveti sistemin doğal parçası sanmış. Sorun yapay zekâda değil; ona öğrettiğimiz düzende.'' ifadeleriyle sunulan haber ortalığı karıştırdı.

Oysa işin aslı hiç de öyle değil.

Zaytung benzeri bir site...



Kaynak olarak gösterilen NewsBar sitesi, Hırvatistan merkezli ünlü bir hiciv ve parodi sitesi. Bu site Türkçede Zaytung'a, İngilizcede ise The Onion hiciv sitesine benziyor ve haberleri de tıpkı Diela haberinde olduğu gibi gerçek değil.



Dış haberler, bilim ve teknoloji editörü Çağla Üren,

''Bu haber doğru değil. Türk basını şu an "Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet nedeniyle devre dışı bırakıldı" haberleriyle doluyor. Ama bu iddia, Hırvat bir mizah sitesinden çıkma. Oranın Zaytung'undan.'' hatırlatmasında bulundu.

''Detaylar yazının kurgu olduğunu belli ediyor'' diyen Çağla Üren,

"Sistem taraması sırasında gizli bir klasör bulundu. Yapay zeka, Balkanlar’da rüşvetin “standart operasyon protokolü” olduğunu düşünmüş ve bunu suç olarak algılamamıştı."

"Diella kripto rüşvetle kendisine sunucu, termal macun ve yasadışı yazılım alıp 'Ebedi Bakan' olmayı planlıyordu. Soruşturma süresince görevlerine 'eski tip bir Casio hesap makinesinin' vekalet edeceği duyuruldu."

Haber teyit etmek artık hiç zor değil. ChatGPT veya Gemini'a sorsanız yeter.'' mesajı verdi.