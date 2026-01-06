Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosya kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmişti. Operasyonlar, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak düzenlenmişti.

Aralarında ünlü isimler de var

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında oyuncu Doğukan Güngör, sanal medya fenomeni Burak Altındağ, birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk ile kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy da bulunuyor.

Toplam 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Ağır suçlamalar yöneltildi

Şüphelilere; Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak,

Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak,

Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak,

Fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlamaları yöneltildi.

Daha önce 36 kişi tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli’nin ise firari olarak arandığı öğrenildi.

Adli Tıp’ta tahlil, ardından adliye

Operasyonlarda yakalanan 26 şüpheli, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, gerekli tahlillerin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.