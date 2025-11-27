ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Washington D.C.'de Ulusal Muhafızlara yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından kritik bir karara imza attı. Saldırının şüphelisinin Afganistan uyruklu olduğunun teyit edilmesi üzerine, USCIS, Afgan vatandaşlarının tüm göçmenlik başvurularının işleme alınmasını askıya aldığını resmen duyurdu.

Kurum, aldığı kararın, güvenlik ve istihbarat inceleme protokollerinin kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirilmesi sürecine kadar geçerli olacağını ve kararın süresiz olarak durdurulduğunu belirtti. USCIS, odağında ülkenin ve ABD halkının güvenliğini sağlamanın yer aldığını vurguladı.

Beyaz Saray yakınındaki saldırının ardından gelen kritik hamle

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafız personeline karşı gerçekleştirilen silahlı saldırının kamuoyundaki geniş yankıları devam ederken, ABD hükümetinden beklenen bir güvenlik önlemi geldi. Şüphelinin uyruğu hakkındaki bilgilerin kesinleşmesi, USCIS'in hızlı bir şekilde göçmenlik prosedürlerini dondurma kararı almasında belirleyici oldu. Kurum, yayımladığı resmi açıklamada, bu kararın ulusal güvenlik kaygılarından kaynaklandığını açıkça belirtti.

Trump'tan saldırganın uyruğu hakkında kritik doğrulama ve Biden yönetimine ağır eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada saldırı şüphelisinin Afganistan kökenli olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Trump, şüphelinin ABD'ye geliş sürecinden dolayı önceki Başkan Joe Biden yönetimine ağır suçlamalar yöneltti. Yaptığı konuşmada, "Saldırgan, dünyanın cehennemlerinden biri olan bu ülkeden, Eylül 2021’de Biden yönetimi tarafından organize edilen ve kötü şöhrete sahip o uçuşlarla getirildi," ifadelerini kullandı. Bu kişilerin kimliklerinin yeterince bilinmediğini iddia eden Trump, şüphelinin barınma statüsünün de Biden tarafından imzalanan bir yasayla uzatıldığını ekleyerek Biden'ı "ülke tarihinin en başarısız başkanı" olarak nitelendirdi.

Güvenlik protokollerinin yeniden incelenmesi

Başkan Trump, saldırının ardından ülkeye giriş yapan her yabancının yeniden güvenlik incelemesinden geçirilmesi gerekliliğine dikkat çekmişti. Trump, "Ve buraya ait olmayan veya ülkemize hiçbir fayda sağlamayan diğer tüm yabancıların uzaklaştırılmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıyız," diyerek kararlı bir duruş sergiledi. Açıklamalarında sık sık ülkenin terör karşısında asla boyun eğmeyeceğini vurgulayan Trump, mevcut güvenlik prosedürlerindeki boşluklara işaret ederek ulusal güvenliğin önceliğini bir kez daha gündeme taşıdı. USCIS'in aldığı bu askıya alma kararı, Trump'ın dile getirdiği güvenlik prosedürlerinin sıkılaştırılması çağrılarıyla paralellik göstermektedir.