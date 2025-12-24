Son Mühür- ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein hakkında şeffaflık yasası nedeniyle büyük bir bölümü sansürlenmiş 30 bin sayfalık belgeleri yayınlaması, Başkan Trump'la ilgili tartışmaları bitirmeyeyetmedi.

Epstein dosyasına giren ve bir savcıya ait olduğu belirtilen 7 Ocak 2020 tarihli bir e-postada, kimliği açıklanmayan savcı, uçuş kayıtlarının Trump'ın 1990'lı yıllarda Epstein'ın özel jetiyle sekiz kez uçtuğunu gösterdiğini yazdığı ortaya çıktı.

Bunların arasında, Epstein'ın ortağı Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu en az dört uçuş vardı. Maxwell, suçlamaların hedefindeki Epstein'ın reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmasına yardım ettiği için 20 yıl hapis cezası çekiyor.



Trump'tan 2024'de yalanlama gelmişti...



Trump, 2024'te sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "Epstein'in uçağında ya da onun 'aptal' adasında hiç bulunmadığını" söylemişti.



Trump yönetimi geçen hafta, siyasi açıdan hassas olan bu konuda bilgi paylaşımını zorunlu kılan yeni bir şeffaflık yasasına uymak amacıyla Epstein'e ait çok sayıda dosyayı yayınladı.

ABD Adalet Bakanlığı X'te şu açıklamayı yayınladı:

"Bu belgelerin bazılarında, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'ya sunulan, Başkan Trump aleyhine asılsız ve sansasyonel iddialar yer almaktadır.

Açıkça belirtmek gerekirse: iddialar temelsiz ve yanlıştır ve eğer bir nebze olsun güvenilirlikleri olsaydı, kesinlikle çoktan Başkan Trump aleyhine kullanılmış olurlardı."

Çoğu sansürlenmiş 30 bin belge...



Epstein dosyalarının son yayınlanan versiyonu, birçok bölümü sansürlenmiş yaklaşık 30 bin sayfa belge ve aralarında federal bir gözaltı merkezinde çekildiği iddia edilenlerin de bulunduğu düzinelerce video klibi içeriyor.

Epstein, 2019'da New York'taki bir hapishanede ölü bulundu. Ölümünün intihar olduğu belirlendi.