Son Mühür- Venezuela ile ABD arasında son günlerde sertleşen siyasi söylemler, bölgedeki hava trafiğini de etkiledi.

Caracas yönetiminin Washington’a yönelik tepkileri sürerken, ABD’nin yayınladığı geniş kapsamlı NOTAM nedeniyle birçok havayolu gibi Türk Hava Yolları da Caracas seferlerini geçici olarak durdurdu.

Padrino Lopez’ten sert ABD çıkışı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Washington’a yönelik sert ifadeler kullanarak ABD’yi “insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri” olarak nitelendirdi. Lopez, Caracas’ın dış baskı ve tehditlere “başı dik” şekilde karşılık verdiğini belirtti.

ABD’den Maiquetia bölgesine yeni NOTAM duyurusu

Siyasi tansiyonun arttığı bir dönemde ABD, Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi’nin tamamını kapsayan bir NOTAM ilan etti.

Bu hamle, bölgedeki uçuş operasyonlarında geçici kısıtlamalar, güvenlik önlemleri ve olası yönlendirmelerin devreye girebileceği anlamına geliyor.

THY de uçuşları durdurdu

NOTAM’ın ardından birçok uluslararası havayolu gibi Türk Hava Yolları da İstanbul–Caracas arasındaki uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

THY, 24–28 Kasım tarihleri arasındaki seferlerin “operasyonel nedenlerle” iptal edildiğini duyurdu ve acentelere gönderdiği notta yolcuların alternatif uçuşlara yönlendirileceğini bildirdi. Havayolu ayrıca İspanyolca bir bilgilendirme metni yayımladı.

İptal edilen THY seferleri

THY’nin açıkladığı iptal edilen Caracas uçuşları şöyle:

TK183 – 24 Kasım 2025

TK195 – 25 Kasım 2025

TK223/224 – 26 Kasım 2025

TK195 – 27 Kasım 2025

TK223/224 – 28 Kasım 2025