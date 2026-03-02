Türkiye’nin savunma stratejileri ve askeri yapılanma süreçlerinde kritik bir eşik daha aşılıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca yükümlünün merakla beklediği bedelli askerlik ücretlerine dair yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son değerlendirmeler ve ekonomik parametreler ışığında, bedelli askerlik bedelinin 417 bin Türk Lirası seviyesine yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak tamamen yerli ve milli savunma hamlelerine aktarılacak

Ücret artışının sadece mali bir düzenlemeden ibaret olmadığını vurgulayan Abdullah Güler, elde edilecek gelirin rota haritasını da net bir şekilde çizdi. Bedelli askerlik başvurularından elde edilen tüm finansal kaynağın, Türkiye’nin küresel ölçekte büyük ivme kazanan savunma sanayii projelerine aktarılacağı belirtildi. Özellikle yerli mühimmat üretimi, insansız hava araçları teknolojileri ve modern savunma sistemlerinin geliştirilmesi noktasında bu fonun hayati bir rol üstlenmesi bekleniyor. Hükümet, bu modelle hem vatandaşların askerlik taleplerine yanıt vermeyi hem de ülkenin güvenlik duvarlarını daha modern teknolojilerle tahkim etmeyi hedefliyor.

Stratejik yatırımlar için sürdürülebilir finansman modeli

Savunma sanayiinin yüksek maliyetli Ar-Ge ve üretim süreçleri göz önüne alındığında, bedelli askerlikten gelecek olan 417 bin liralık tutarın çarpan etkisi yaratacağı öngörülüyor. Abdullah Güler’in açıklamaları, Türkiye’nin dışa bağımlılığını asgariye indiren milli savunma doktrininin finansman ayağını güçlendirme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Bu düzenleme ile birlikte, teknolojik dönüşümün hızlanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon çalışmalarında ihtiyaç duyulan likidite ihtiyacının önemli bir kısmının bu kanaldan karşılanması planlanıyor.

Yükümlüler için yeni süreç ve başvuru takvimi

Yeni ücret artışının yasalaşma süreci ve uygulama detaylarına dair teknik çalışmaların hızla devam ettiği bildirildi. 417 bin liralık yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, başvuru yapacak adayların banka ödeme kanalları ve müracaat şartlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanıyor.

