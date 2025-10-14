ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'ın gündeminde, Ukrayna-Rusya savaşı vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Cuma günü geleceğini söyleyen Trump, "Tomhawk'ları istiyor. Bizde bir sürü Tomhawk var." dedi.

"Neden bu savaşa devam ettiğini bilmiyorum!"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında da konuşan Trump, "Çok hayal kırıklığına uğradım, çünkü Vladimir ile çok iyi bir ilişkim vardı. Muhtemelen hâlâ var. Neden bu savaşa devam ettiğini bilmiyorum. Bu savaş onun için çok kötü oldu. Dört yılına girecek bir savaşa giriyor. O savaşı bir haftada kazanmalıydı. Muhtemelen bir buçuk milyon asker kaybetti, şu anda Rusya’da benzin için uzun kuyruklar var. Kim böyle bir şey olacağını düşünürdü ki, ve birdenbire ekonomisi çökecek. Vladimir Putin’le çok iyi bir ilişkim vardı, ama o bu savaşı bitirmek istemiyor ve bence bu onu çok kötü gösteriyor.