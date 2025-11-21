Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin son oturumu, bazı üyelerin masalara vurarak tepkilerini göstermesiyle gergin anlara sahne oldu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan gerilimin ardından oturuma kısa süreli ara verdi.

Yavaş’tan sert uyarı

Meclis toplantısında bazı üyelerin masalara vurması üzerine Mansur Yavaş, “Masaya vurmayın. Masaya vuranlar geçen hafta burayı terk ediyordu” ifadelerini kullandı ve oturuma ara verdi. Aranın ardından devam eden görüşmelerde AK Parti ve MHP sıralarından yükselen sesler, ortamı tekrar gerginleştirdi. Yavaş, bu duruma tepki göstererek, “Bağırma lan! Ne bağırıyorsun?” sözleriyle üyeleri uyardı.

2026 bütçesi görüşmeleri başladı

Ardından ABB, ASKİ ve EGO’nun 2026 yılı bütçe görüşmelerine geçildi. Kürsüde konuşan Mansur Yavaş, başkentin uzun süredir çözülemeyen altyapı sorunlarına ve nüfus artışıyla birlikte artan trafik yüküne dikkat çekti.

Ulaşımda “Devrim” vurgusu

Yavaş, deprem endişesi nedeniyle Ankara’ya yönelen göçün şehir trafiğini ağırlaştırdığını belirterek, bu duruma yönelik radikal çözümler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bütçe imkanları sağlandığı takdirde toplu taşımada köklü bir adım atacaklarını söyleyen Yavaş, hedeflerini şu sözlerle aktardı: “Allah nasip ederse, bütçemiz uygun olursa Ankara halkına bir müjde vereceğim; 1000 yeni otobüs alarak toplu taşımayı ücretsiz hale getireceğiz. Trafiği ancak bu şekilde rahatlatabiliriz. Altyapıyı tamamlayabilirsek, halkı ücretsiz taşıyarak yoğunluğu azaltacağız.”