Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesi, konakladıkları Fatih’teki otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile çocukları Masal (3) ve Kadir Muhammet Böcek (6) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Otel ve ilaçlama firması mercek altında

Olay sonrası otelde inceleme yapan polis ekipleri, binada kısa süre önce ilaçlama yapıldığını tespit etmişti. Bunun üzerine otel personeli ve ilaçlama firması çalışanlarının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmış, ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

İlk tutuklama kararı: Kasten öldürme suçlaması

Savcılık, şüpheliler hakkında “taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklama talebinde bulunmuştu.

Nöbetçi hakimlik ise dosyayı değerlendirerek şu kararları vermişti:

İlaçlama şirketi sahibi Z.K.,

çalışanlar D.C. ve S.K.,

otel çalışanı M.M.U.D.C. haklarında “kasten öldürme ve yaralama” suçundan tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Otel sahibi H.O. için ev hapsi, otel çalışanı R.B. için yurt dışı çıkış yasağı, simitçi olduğu belirtilen M.K. için ise adli kontrol uygulanmıştı.

Ev hapsi ve adli kontrol bozuldu: Yeniden gözaltı

Soruşturma derinleşirken, adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında yeni deliller doğrultusunda tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. İki şüphelinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.