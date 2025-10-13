Son Mühür- Kocaeli Stadı’nda oynanacak karşılaşma 14 Ekim Salı günü saat 21.45’te başlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak gruptaki üçüncü maçında galibiyet hedefliyor.

Türkiye, Gürcistan karşısında üstün

Milli takım, Gürcistan ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5’ini Türkiye kazandı, 1’i berabere, 1’i ise mağlubiyetle sonuçlandı. İki ekip, yarın oynanacak mücadeleyle 8. kez sahaya çıkacak.

Geçmişte oynanan maçlar

Türkiye ile Gürcistan arasında bugüne kadar oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

04.09.2025 Tiflis Dünya Kupası Elemeleri 3-2

18.06.2024 Dortmund EURO 2024 3-1

24.05.2012 Salzburg Özel 3-1

07.02.2007 Tiflis Özel 0-1

30.03.2005 Tiflis Dünya Kupası Elemeleri 5-2

04.09.2004 Trabzon Dünya Kupası Elemeleri 1-1

21.08.2002 Trabzon Özel 3-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye’dir.

Gözler Kocaeli’de

A Milli Takım, grubun kritik virajlarından biri olarak görülen bu mücadelede sahadan üç puanla ayrılarak 2026 Dünya Kupası yolundaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise Kocaeli Stadı’nı kırmızı-beyaza boyamaya hazırlanıyor.