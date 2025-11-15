Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Süt Kuzusu Projesi’nde yıllardır çalışan işçiler, kadro sözü verilmesine rağmen güvenlik soruşturması gerekçesiyle 9 aydır işsiz bırakılmalarına tepki gösteriyor. İşçiler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, çocuklara süt dağıtırken bugün kendi çocuklarına süt götüremediklerini belirtti.

BELEDİYE YÖNETİMİNDEN TEPKİ BEKLENİYOR

İşçiler, belediye yönetiminden muhatap bulmakta zorlandıklarını ve yöneticilerin işçilerin hakları söz konusu olduğunda “yetkisiz” konuma büründüğünü ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan açıklamada, “Biz işimizi geri istiyoruz, sizi de mücadelemize desteğe davet ediyoruz” denildi.

BASIN AÇIKLAMASIYLA DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Direnişin 79. gününde işçiler, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 14.00’te basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. İşçiler, tüm emek ve demokrasi güçlerini haklarını savunmak için dayanışmaya çağırdı.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Açıklamada ayrıca, belediye yetkililerinin işçilerin hakları konusunda duyarsız olduğu eleştirisi de yer aldı.