Yıllardır İzmir'de yaşayan 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde bulduğu piyasa değeri 400 bin lira olan ziynet eşyalarını sahibine ulaştırdı. Dürüstlük kazandı.

Bahar aylarında tarla işleri için İzmir'den Demirci'ye gelen Ünalan, ilçe merkezindeki alışverişini tamamlayıp otomobiline yöneldi. Aracının hemen yanında duran poşeti fark etti. Merakla açtı. İçinde 8 adet Ata lira ve bir çift altın küpe parlıyordu.

Bir saniye bile tereddüt etmedi

İzmirli gazi servet değerindeki poşeti görünce kayıtsız kalmadı. Hemen Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Zabıta ekipleri hızla harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtları titizlikle incelendi. Eşyaların sahibi S.D. kısa sürede bulundu. Kayıp altınlar eksiksiz şekilde teslim edildi.

"Ben sadece insanlık görevimi yaptım"

Yıllarını İzmir'de geçiren Ünalan, örnek davranışı hakkında net konuştu. Vicdan ses dinletmedi.

"O altınların ne büyük zorluklarla biriktirildiğini çok iyi biliyorum," diyen 74 yaşındaki gazi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alışverişimi bitirip aracıma giderken yerde poşeti gördüm. İçindekileri fark edince hiç düşünmeden belediyeye getirdim. Sahibi kimbilir hangi emekle kazanmıştı. Allah kimseyi böyle imtihan etmesin. Ben yalnızca insanlık görevimi yaptım."

