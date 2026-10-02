Sudi Özkan vefatı iş ve turizm camiasında geniş yankı uyandırırken, 87 yaşındaki ünlü işletmecinin İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu duyuruldu. Yaşlılığa bağlı kronik rahatsızlıkları bulunan Özkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi kaybı doğruladı.

Geride onlarca ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir turizm zinciri bırakan Özkan, renkli kariyeriyle Türkiye'nin yakın geçmişine damga vuran isimler arasında bulunuyordu.

Sudi Özkan neden öldü?

Sudi Özkan ileri yaşa bağlı gelişen sağlık problemleri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede 87 yaşında yaşamını yitirdi. Aile kaynakları, ünlü iş insanının bir süredir organ yetmezliği tedavisi aldığını ve sabah saatlerinde vefat ettiğini açıkladı.

Cenaze takvimine dair ayrıntıların aile meclisi tarafından gün içinde netleştirileceği ifade ediliyor. Sevenleri taziye mesajlarıyla acıyı paylaşıyor.

Adana'dan kumarhaneler krallığına uzanan hayatı

Adana'da 1939 yılında bakkal bir ailenin çocuğu olarak doğan Özkan, ticarete genç yaşta otomobil ve gayrimenkul işleriyle başladı. Kısa sürede inşaat sektöründe büyüyen iş insanı, 1985 yılında İstanbul'da ilk mekanını açarak şans oyunları sektörüne adım attı.

Dönem Gelişme 1939 Adana'da doğumu 1985 İstanbul'da ilk kumarhane 1998 Yasak sonrası yurt dışı Marka Princess International

Doksanlı yıllarda ülke genelinde 19 kumarhaneye ulaşan Özkan, sektörün kanunla yasaklandığı 1998 yılına kadar piyasayı yönetti. Bu süreçte kamuoyunda kumarhaneler kralı unvanıyla anılmaya başladı.

Yurt dışına taşınan Princess International imparatorluğu

Yurt içindeki yasakların ardından yatırımlarını sınır ötesine taşıyan iş insanı, Princess International markasıyla küresel bir otel ağı kurdu. Bulgaristan, Belarus, Gürcistan ve Karayipler başta olmak üzere çok sayıda ülkede 30'u aşkın mekan işletti.

Vergi davaları sebebiyle bir dönem yurt dışında yaşayan Özkan, daha sonra uzlaşmaya vararak Türkiye ile bağlarını tazeledi. İki evliliğinden altı çocuğu bulunan ünlü ismin, büyük bir miras bıraktığı düşünülüyor.